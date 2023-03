Fra visjon til virkelighet

28. april 2021 hadde bystyret i Kristiansand sitt stolteste øyeblikk. Et samlet bystyre stilte seg enstemmig bak Nullvisjon-vedtaket om at barn og unge i Kristiansand skal sikres en oppvekst fri fra vold og overgrep. Nå trengs det handling og penger for at denne visjonen skal bli virkelighet.