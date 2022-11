Stramt budsjett krever omstilling, og omstilling krever forankring

Regjeringen gjentar at budsjettene for 2023 er stramme for alle sektorer. Da er det enda viktigere enn tidligere med klokhet og raushet i samhandlingen mellom sykehus og kommuner for å opprettholde gode helsetjenester i vår landsdel.