Kongressrepresentanten Marjorie Taylor Greene fra Georgia er tilhenger av QAnon. Her på et valgmøte sammen med president Trump foran senatsvalget i forrige uke. «Det er ikke bare uskolerte og enkle mennesker som befinner seg her. Republikanerne Marjorie Taylor Greene fra Georgia, og Lauren Boebert fra Colorado, som nå er innvalgt i Representantenes hus, har mange ganger offentlig uttalt støtte til Q,» skriver kronikkforfatteren. Foto: Brynn Anderson / AP / ntb