– Det sies at vi er på landstoppen med integrering. De som arbeider med dette, og alle deres innvandrer-medarbeidere er ikke i tvil om hva denne gode integreringen skyldes: At barna kommer inn i en flyktningebarnehage eller en mottaksskole hvor de møtes av kultur-sensitivt personell på samme sted hvor foreldrene lærer norsk. Foreldrene vet av barna er trygge i samme skolegård og like over gaten, skriver forfatteren. Foto: Kjartan Bjelland