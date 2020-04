Asko-drømmen som ender i en «sort» vindskandale

Asko Vind AS overtok i mai 2019 Lillesand Vind AS fra Havgul Clean Energy AS. Havgul hadde funnet en fraflyttet eiendom på Nordbø hvor eierne åpnet for vindkraft. NVE gav konsesjon i 2015. Asko jaktet «grønn» energi.