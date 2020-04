Jeg ser lys i enden av tunnelen

Vitenskapelig litteratur sier at barn blir nesten aldri alvorlig Covid-19 syke, alle som er smittet blir immune og alle danner antistoffer. Og nå vil smitten kunne spores via appen «Smittestopp».

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Jeg tror at dette er et av virkemidlene som kan gi oss hverdagen tilbake, skriver artikkelforfatteren om den nye appen fra myndighetene. Foto: NTB Scanpix

Kronikk

Svein Gunnar Gundersen, Spesialist i infeksjonssykdommer Professor emeritus i internasjonal helse, UiA Tidligere forskningsleder, SSHF

Norge står i helspenn nå før vi skal begynne å sende barn i barnehage og på skole. Vil dette gå bra, eller vil epidemien blomster opp igjen? Er det ikke mye tryggere å holde oss alle hjemme, kanskje med en liten tur i skogen men ellers minst mulig kontakt?

Jeg har selv brukt dagene til å følge med i den internasjonale vitenskapelige litteraturen som nå eksploderer om Covid-19 pandemien. Og jeg har reagert sterkt på det jeg anser som fake news fra deler av pressen, media og internett som tilmed noen ganger ikke er avsannet umiddelbart fra folkehelse-ekspertene. For å være på den sikre siden, og helt sikker på at jeg selv ikke misforstår, tok jeg i dag en telefon til min gamle venn professor Ørjan Olsvik i Tromsø, som er regjeringens virologiske ekspert under epidemien. Han er nå i ferd med å få ut de samme sannhetene via de offisielle kanalene som jeg skriver her.

Det har i noen tid versert informasjon om at det finnes noen kinesere som ikke danner antistoffer selv om de har hatt Covid-19 infeksjon. Altså med andre ord: Det er kanskje ikke sikkert at de som har vært syke blir immune, sies det. Disse resultatene er ikke publisert i noe vitenskapelig tidsskrift, og er dermed ikke «fagfelle»-vurdert. Altså har de ikke gjennomgått den kvalitetssikringen som skal til for å bli publisert i et seriøst vitenskapelig tidsskrift. Infeksjons-spesialister som Olsvik og meg har vært skeptiske til antistoff-resultater. Svarene er helt avhengig av test-batteriets kvalitet, og vi kan ikke vente at kvaliteten er på topp så tidlig i epidemien. Og de resultatene som nå sirkulerer verden over fra Kina viser seg ikke å passere kritisk vurdering.

Alvorlig syke blir det gradvis færre av i vårt land, ikke bare fordi færre smittes, men fordi viruset svekkes når det har passert flere smittede. Dette er en virologisk livslov.

Jeg har selv aldri stillet avgjørende pasient-diagnoser bare på grunnlag av et antistoff-svar. Det finnes mange kryss-reaksjoner og svake reaksjoner på disse testene. Jeg husker med gru hvordan amerikanske forskere i begynnelsen av HIV-epidemien hadde smuglet ut prøver fra Afrika og publiserte sensasjonelle funn av 60-70 % positive HIV-antistoffer før HIV fantes i denne delen av Afrika. Dette var første generasjon HIV-tester, som senere viste seg å kryssreagere med malaria. Senere HIV-antistoff tester viste 0%. Antistoff-testing er altså en meget upålitelig vitenskap om det ikke brukes riktig.

Immuniteten overfor en virus-infeksjon er avhengig av mye mer enn påvisbare antistoffer. Vi har et stort apparat med immunceller i kroppen som styrer all immunitet. Her er det ikke snakk om noen mangel på beredskap, slik vi har opplevd i Norge og verden forøvrig. Produksjonsapparatet for alle virkestoffer som skal til for å stoppe viruset står klar fra forrige gang dette viruset var i kroppen og settes i virksomhet umiddelbart.

Det er lys i enden av tunnelen. Helsevesenet er skalert opp til å kunne hjelpe alle som blir alvorlig syke. Det er betryggende, slik at vi ikke kommer i sammen situasjon som enkelte andre land. Alvorlig syke blir det gradvis færre av i vårt land, ikke bare fordi færre smittes, men fordi viruset svekkes når det har passert flere smittede. Dette er en virologisk livslov.

Viruset har smittet fra Kina til Italia til Norge, altså allerede gjennom minst 3 verter før det smitter videre i Norge. De som nå smittes i Norge smittes nå i fjerde, femte eller sjette ledd.

Med så mange gode rådgivere har våre myndigheter klare grunnlag for hva de anbefaler. Vi bør derfor alle følge deres veiledning og ikke spre fake news, som det når er altfor nye av. Tilmed TV 2 hadde en «ekspert-journalist» på frokost-TV en av de siste dagene som fastslo dette med manglende antistoffer som en svært sikker nyhet. Skal man bruke eksperter i slike programmer må man innhente medisinsk ekspertise og ikke noen som siler alt det som fyker igjennom eteren for tiden.

Så fikk vi nylig informasjonen om at nå blir testekapasiteten øket dramatisk og «møndighedane» vil passe på hver enkelt av oss, hvis vi bruker appen «Smittestopp» fra folkehelseinstituttet. Den vil registrere om vi har vært i nærheten av noen som er smittet, og gi melding om at vi må teste oss og gå i isolasjon. Dette ligner mye på framtidsprofetien om at «Storebror ser deg» i boken «1984» skrevet av George Orwell like etter 2. verdenskrig. Men forskjellen er at mens boken varsler om en totalitær stat ledet av Storebror som kontrollerer all aktivitet hos innbyggerne, representerer «Smittestopp» Erna’s kjærlige omsorg for oss alle. Jeg har lastet den ned og har ingen hemmelige steder jeg besøker som ikke kan registreres i en app. Og jeg tror at dette er et av virkemidlene som kan gi oss hverdagen tilbake. Til nå har jeg sagt at vi vil måtte være i karantene et års tid. Når jeg ser at våre tiltak nå reduserer daglig antall nysmittede, innlagte og døde ser jeg lys i tunnelen.

Kanskje vi sees på en Start-kamp med «Smittestopp» til høsten hvis appen har registrert lite smitte i vår region? Og hvis alle felt åpnes og vi kan sitte på hvert annet sete. Men vi må uansett holde avstand, vaske hender og være forsiktige inntil videre.