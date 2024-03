Det som stopper deg fra å leve som ung er at du har fått plass på et omsorgssenter. Det er jo et trivelig sted. God mat og hyggelige pleiere. Av og til kommer presten og holder andakt. Av og til er det konsert i stua. Men i hverdagen er det jo kjedelig å måtte bo sammen med masse gamlinger, ikke får du mye frisk luft heller. Pleierne påstår at du husker dårlig og kanskje ikke finner veien hjem. Makan. Man kan jo ikke si sånt til folk! Nei, livet har blitt kjedelig.

En dag i uka er ikke kjedelig. Da kommer ukas lyspunkt; «Dansespiren». «Dansespiren» er entusiaster som kommer rundt til fire omsorgssentre i Kristiansand og hjelper de beboerne som fortsatt er spreke til å huske eller lære å danse igjen. Selv om hodet og hukommelsen svikter så du kan glemme dansen fylles du med varme og glede. Den følelsen sitter lenge i kroppen. Dette gjør livet verdt å leve igjen!

Så plutselig en dag kommer ikke «Dansespiren» mer.

Første uka spør du etter dem, for noe husker du. Personalet bare svarer: «Det var ikke penger til mer dans, sier de i kommunen. Kommunen har et stort underskudd» «Dans gir ikke underskudd. Det gir overskudd» svarer du. Selv om hukommelsen svikter og du av og til tar på deg klærne feil vei, har du masse livserfaring. Enkle sammenhenger har du fortsatt evne til å se.

Etter to uker har du glemt «Dansespiren». Du har jo det. Men kroppen din husker og kroppen din savner varmen og gleden som strømmet gjennom den en gang i uka. Andakten er ingen erstatning, du begynner å bli urolig. Du går fram og tilbake i korridoren i mange timer om dagen og gråter lett. Du blir også lett irritert på personalet og kaster mat etter dem. Du skjønner ikke hvorfor du forandrer deg. Personalet skjønner ikke hvorfor. Men kroppen din savner dansen. Den trenger dansen. Den har blitt et behov og nå er behovet udekket.

Nå tenker du at dette var et makabert tankeeksperiment. Noe sånt vil nok ikke skje i Kristiansand! I Kristiansand har vi et kommunestyre som vil satse på demens og eldreomsorg, et kommunestyre som bryr seg. Kommunen forvalter til og med et stort fond som skal støtte kultur og bevare arbeidsplasser.

Joda. Dette er virkelig. Allerede nå denne uka er det slutt på tilbudet.

Politikerne i helseutvalget har delt ut nesten 1,4 millioner kroner til interesseorganisasjoner og frivillig innsats. Listen er offentlig og jeg har full forståelse for at det er vanskelig å prioritere. Men jeg mangler oversikt over hvor mye penger de har å rutte med på den budsjettposten.

Uansett bør det ikke være snakk om budsjettposter. Det foregår alt for lite helhetstenking i budsjettsamarbeid. Som tankeeksperimentet mitt over viser er dette et tilbud som skaper fornøyde brukere. Regnestykket er enkelt: Fornøyde brukere gjør jobben lettere og mer meningsfylt for personalet. Sykmeldinger går ned og Kristiansand kommune sparer penger. Personalkostnader og sykefravær er det som virkelig suger penger ut av et helsebudsjett. Det er millioner å spare på å få ned sykefravær.

Dette høres gjerne naivt ut, men gode løsninger er veldig ofte enkle. Barnet som sier «Keiseren er naken!» ser det andre som har gravd seg ned i budsjettarbeid ikke ser. Det er på tide med et barn som sier «Keiseren er naken!» i denne saken.

«Dansespiren» søker om 576.000 kr. Dette tilsvarer ca. ett årsverk for en helsefagarbeider. Tilbudet fordeles på flere omsorgssentre. Det er alltid vanskelig å bevise, fordi man kan skylde på andre faktorer.

Kommunen har et fond med en forvaltningskapital på 2,4 milliarder. Stiftelsen Cultiva har som formål å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand gjennom støtte til kunst - kultur- og kunnskapsprosjekter.

«Dansespiren» oppfyller garantert dette formålet på alle punkter.

Jeg merker meg at millionbedriften Vipers nettopp har blitt bevilget 5 millioner fra fondet. Her er det snakk om en millionbedrift som har fått redusert hall-leie av kommunen. De har selv drevet mot et gigantisk underskudd. Glemt er skandalen med en forkastelig lederkultur som aldri ble tatt skikkelig tak i. Det kan se ut som om toppidrett er viktigere enn alt annet, i tillegg blir søknadsbeløpet rundet av oppover til nærmeste million.

Start har også fått redusert kostnader de har til kommunen.

Nei. Enhver by med respekt for seg selv må ikke ha et godt håndballag, men en god eldreomsorg er derimot noe å være stolt av.

Jeg syns sjelden det er riktig å sette saker opp mot hverandre, men her syns jeg det er helt opp i dagen. Å støtte toppidrettsklubber som selv har vanstyrt mot et underskudd kan aldri være viktigere enn god eldreomsorg.

En oppfordring til alle politikere i Kristiansand kommune er å se på saken på nytt. Dans gir overskudd. Ikke underskudd.

Avdelingslederne ved Prestheia Omsorgssenter:

Einar Cyvin, Trine March, Silje Hæraas og Sigurdur Thorleifsson