Børsnotere Statkraft?

– Statkrafts årsresultat på 11,3 milliarder i 2019 ville gitt en børsverdi på 226 milliarder basert på denne multippelen, og altså markedsverdi høyere enn Telenor og DnB, og på annenplass etter Equinor på Oslo Børs, skriver tidligere styreleder i selskapet, Arvid Grunekjøn. Foto: Berit Roald / ntb

Verden trenger GRØNN energi, og kapitalmarkedene viser et tilsynelatende umettelig «behov» og særdeles stor betalingsvilje for selskaper som kan bidra til å møte klimautfordringene. Dette representerer store forretningsmuligheter for Statkraft, muligheter som bør bli gjenstand for konstruktive politiske vurderinger.

