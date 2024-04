For KI har kommet for å bli, og det kommer til å prege hverdagen vår like mye som enhver teknologisk nyvinning har gjort de siste hundreårene.

Å kjempe imot? Glem det. Det er like fåfengt som det var å prøve å forby den industrielle revolusjon fordi arbeidere ville miste arbeidet sitt til maskiner, eller forby farge-tv fordi noen hadde en ide om at det ville forderve ungdommen. KI er på full innmarsj, og det vil bli til stor glede for oss mennesker.

Men er det ikke potensielt farlig da? Kan utvikle egen evne til å tenke, ta over hele verden? Nei.

Men er det ikke potensielt farlig da? Kan utvikle egen evne til å tenke, ta over hele verden? Nei. Det er det ikke fare for, og en maskin vil aldri få menneskelige evner, følelser og lyster. Men den kan bli vanvittig god til å kopiere dem eller simulere dem. Vi mennesker trenger bare å erkjenne akkurat den forskjellen.

Men. For det er et men. Akkurat som kuler og krutt, kan KI brukes på en skadelig måte i gale eller uforsiktige hender. Det kan benyttes bevisst til å skade, eller gjøre utilsiktet skade. Et eksempel på det første er ekstremt livaktig manipulering av lyd og bilde. Det er i dag enkelt å produsere en perfekt tv-tale hvor en kjent person sier noe den aldri har sagt. Det enkleste, og mest brukte eksemplet på utilsiktet skade, er at KI personifiserer «Direktør» som en hvit mann på 50 i dress.

Vi kjenner godt til de manipulerende algoritmene i sosiale media, som gir oss det vi tror vi vil ha. Kombinert med avansert KI, full av kunnskap om akkurat deg, og retoriske evner som langt overgår mennesket, så har vi en propagandamaskin det trengs både kunnskap og innsikt til å stå imot. Det krever tilsvarende kunnskap og innsikt for å utnytte de uendelige positive mulighetene som KI gir.

Det er denne kunnskapen og innsikten vi nå må lære oss. Den må læres i hjemmet, på skolen, på fritiden, universitet og i arbeidslivet. Det er en formidabel jobb, for læreplanene finnes ikke. Det gjorde de heller ikke da kalkulatoren gjorde sitt inntog i skolen, men etter hvert ble den en naturlig del av pensum. Det hjelper heller ikke at barn og ungdom tar denne typen nyvinninger raskere enn voksne, og selv godt skolerte lærere vil slite med å henge med i utviklingen.

Utdanningsdirektoratet sier blant annet følgende om hvorfor skolen må lære elevene om KI: «KI er en viktig del av den verden og fremtiden elevene møter. Samtidig kan verdier som demokrati og ytringsfrihet være under press i en verden der "fake-news" og påvirkningskampanjer får enda sterkere verktøy gjennom bruk av KI.»

Muligheten for misbruk, er ingen unnskyldning for å unndra samfunnet kunnskap som kan gjøre livene tryggere, enklere og bedre for oss alle. For en ting er å lære om KI, en annen ting er å lære å mestre det.

For fordelene er så store, at vi kan like gjerne sette i gang med å lære oss det med en gang.

Regjeringen har en egen «Strategi for kunstig intelligens»:

Kunstig intelligens (KI) er en teknologi som kan få stor betydning for samfunnsutviklingen, og som kan gi oss helt nye verktøy for å løse samfunnsutfordringer, forbedre offentlige tjenester og bidra til økt verdiskaping i næringslivet.

Den vestlige verden har negativ befolkningsutvikling, og eldrebølgen vil skylle over oss de neste ti-årene. Helse og omsorgssektoren trenger kraftig styrking. KI kan gjøre store deler av jobben. Det forhatte rutinemessige papirarbeidet? KI. Tolke røntgenbilder, mammografi og andre avanserte analyser? KI er overlegen enhver overlege i 99% av tilfellene. Sammen vil de kunne jobbe vesentlig raskere og sikrere. Moderne KI kan gjøre hverdagen for blinde og svaksynte enklere, ved å tilby en helt ny måte å oppfatte omgivelsene på.

Annen offentlig rutinemessig saksbehandling? Effektiviseringsmulighetene er enorme. Det private næringsliv? Den bedriften som ikke evner å utnytte dette verktøyet vil miste nåtidens største konkurransefortrinn.

Hva med menneskets evne til å lese og skrive. Skrive en kronikk? Vil den forsvinne, bli erstattet av KI? Nei. Men det blir kanskje en annen innretning. Akkurat slik kalkulatorens inntog i skolen har gjort elevene langt flinkere i matematikk, men redusert evnen til (litt tyngre) hoderegning.

Er du en av dem som enda ikke har prøvd å «leke» med et KI-program for å se hvor kraftfullt det er, så er det på høy tid. Det er enkelt, det er gratis, og utrolig lærerikt. Og hvis du ikke har tid, fordi du er opptatt med å lage sang til farfars 80-årsdag, på rim og til melodien «Bamsens fødselsdag», så bekymre deg ikke. Gi ChatGPT noen stikkord, så har du alle seks versene om 10 sekunder.

Det er viktig å være med på den utviklingen som skjer nå, og det er viktig at utviklingen kommer alle i samfunnet til gode. Kunstig Intelligens angår alle, og den må komme alle til gode. Hadde KI faktisk kunne tenke, så hadde den vært helt enig.