Å Energi vil produsere mer ren energi, men vi hindres av skatteregimet

Vi skal forvalte naturressursene på en måte som kutter utslipp, gir rimeligere strøm og skaper lokal verdiskaping. Men for at vi skal kunne bygge flere vannkraftverk fremover, er vi avhengige av at prosjektene er økonomisk lønnsomme både for selskapet og staten.