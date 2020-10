Leder av helseutvalget, Anja Ninasdotter Abusland, fotografert i bystyresalen under et politisk møte i sommer. Til høyre direktør for helse og mestring, Brede Skaalerud. – Jeg stemte mot sammenslåing, men jobber nå kontinuerlig for det beste for hele nye Kristiansand, skriver hun i dette innlegget. Foto: Steinar Vindsland