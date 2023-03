Barnehager og skoler må spare millioner. Det får konsekvenser for ditt barn!

Vi ønsker å skape et samfunn med muligheter for utvikling, mestring og livskvalitet for alle. Vi tenker på det, vi snakker om det, vi bygger kunnskap om det og alle vil så gjerne. Likevel, det vi gjør, ser ut til å være noe helt annet.