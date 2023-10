God kvalitet på pasientbehandlingen = godt omdømme

Med bakgrunn fra helse i Listersamarbeidet, i Flekkefjord kommune og ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, er jeg forundret og bekymret over fokuset mange har når det gjelder akuttkirurgien ved sykehuset i Flekkefjord. Har man allerede glemt «saken» som red sykehuset som en mare i flere år og som resulterte i lidelser for enkeltmennesker og en svært vanskelig arbeidssituasjon for et stort antall ansatte? Kvalitet og pasientsikkerhet må aldri ofres.