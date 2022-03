I Kristiansand skjer det for ofte at avgjørende beslutninger i byutviklingsspørsmål skjer i lukkede kommunale og byråkratiske prosesser, før saken løftes ut i åpen debatt.

Innbyggerne blir ikke hørt før det er for sent, mens næringsinteresser og utviklere får være med fra start. Dette gir både grobunn for konflikt og omkamp, men også fare for at det blir alt for dårlig kvalitet på viktige utviklingsbeslutninger i Kristiansand.

Diskusjonen rundt bydelssenter på østsiden av Varoddbrua illustrerer dette godt. I en bydel med snart 40.000 innbyggere og en motorvei som skjærer tvers igjennom, finnes det i dag knapt møteplasser hverken for barn og unge eller øvrige innbyggerne. Innbyggere som engasjerer seg, enten vi snakker om ungdomsskoleelever eller folk som sitter i velforeninger, peker på at byens politikere og administrasjon må begynne å ta utfordringene knyttet til folkehelse og sosiale forhold like mye på alvor som næringsinteresser. På samme måte som Tveit og Hånes trenger et ordentlig senter, gjør også resten av Randesund det. Det er behov for bibliotek, innbyggertorg, bydelshus – altså sosiale, ikke-kommersielle møteplasser noenlunde i nærheten av der folk bor.

I en bydel med snart 40.000 innbyggere og en motorvei som skjærer tvers igjennom, finnes det i dag knapt møteplasser hverken for barn og unge eller øvrige innbyggere.

Kommunen har lenge holdt fast ved Rona som eneste senter i Randesund. De som kjenner bydelen, skjønner imidlertid at det er langt for en ungdom fra Tveit eller Tømmerstø å sykle til Rona. Kanskje kan Rona fungere som et næringssenter og et trafikknutepunkt, men ikke som svar på behovet for sosiale møteplasser der folk bor.

Jørn Cruickshank. Foto: Reidar Kollstad

Anne Elizabeth Stie. Foto: Kristin Ellefsen

For la oss være ærlige, Rona er ikke mye til møteplass der det ligger midt i en trafikkmaskin. Hvem har egentlig lyst til å møtes der utover en handletur? Dette budskapet er ikke ukjent for politikere og administrasjon. Det er spilt inn fra engasjerte mennesker i bydelen: vi ønsker oss et senter på Hamresanden og et ved sjøen i Korsvik.

Vi ønsker oss et senter på Hamresanden og et ved sjøen i Korsvik.

Politikere og administrasjon har imidlertid tenkt annerledes. Moderne byutvikling må være kompakt, mest mulig skal samles rundt få sentre, og funksjonene må ikke spres for mye. Men da glemmer man at mange flere i Randesund får en overkommelig og miljøvennlig gang- og sykkelavstand til kultursentre på Korsvik og Hamresanden. Et annet sterkt hensyn er kommunens ønske om å opptre «forutsigbart» overfor utbyggere som har investert med utgangspunkt i planen fra 2011. I denne står det at det bare skal være ett senter. Vi mener slike tidligere planer ikke må fungere som en unnskyldning for å fortsette en innbyggerfiendtlig utvikling, de må endres i tråd med utviklingen.

At administrasjonen går inn for Rona er for så vidt forståelig. Det er bare 5 år siden de foreslo å gå videre med planer i Korsvik, men den gang sa politikerne nei. Da het det at et senter i Korsvik ville gi feil signaler til næringslivet. Hvilket næringsliv dreier det seg egentlig om? Det må ha vært utbyggerne på Hamrevann og Drangsvann politikerne følte slik omsorg for. Men er det utbyggerne som skal fortelle politikerne hvor det skal bygges? Skal det ikke være omvendt? Skal hensynet til utbyggere veie tyngre enn behovet for et godt tilbud til barn og unge, voksne og eldre som allerede bor i Randesund?

Er det utbyggerne som skal fortelle politikerne hvor det skal bygges? Skal det ikke være omvendt?

Det er når folk engasjerer seg og kommer med innvendinger som ikke blir tatt til følge at frustrasjonen oppstår. Folk forstår at de ikke alltid kan få det som de vil, men aksepterer ikke at deres perspektiv ikke tas på alvor eller blir forstått. Er det noe vi kan lære av tidligere prosesser i byen så er det at konfliktene ikke forsvinner etter kommunale vedtak som bryter med et tydelig folkelig engasjement. Selv om det fins gode argumenter for vedtaket så oppnår det altså ikke legitimitet før de som bestemmer har vist at de har forstått og vurdert alternativet ordentlig. Derfor får vi omkamp etter omkamp.

I saker hvor det foreligger en tydelig konflikt mellom tilsynelatende godt forankrede og begrunnede planer på den ene siden og en folkelig motstand på den andre, er det viktig å få til en meningsbrytning i åpent lende. Å lukke prosessen er ikke veien å gå. Folk ser hva som er bra og mindre bra, og finner seg i å ikke få viljen sin alltid, men de slår seg ikke til ro med å bli avfeid av faglige eller lovmessige forklaringer de ikke forstår.

Folk ... finner seg i å ikke få viljen sin alltid, men de slår seg ikke til ro med å bli avfeid av faglige eller lovmessige forklaringer de ikke forstår.

Spørsmålet er om beslutninger som hovedsakelig tas av politikere, administrasjon og utbyggere som ikke selv bor i bydelen eller som tar seg bry med finne ut hva berørte innbyggere selv mener det er behov for i Randesund, kan kalles godt forankrede og begrunnede vedtak – på tross av at de har gått gjennom alle formelle kanaler og prosedyrer? Randesund har ingen felles, ikke-kommersielle møteplasser (utover idrett og kirke). Dette er spesielt prekært for barn og unge som henger på fotballbaner og bussholdeplasser i mangel på andre steder å være.

Randesund har ingen felles, ikke-kommersielle møteplasser (utover idrett og kirke).

Vi håper den nye arealplanen for Kristiansand vil oppleves legitim, men det avhenger av måten den landes på fremover, i dialog mellom planleggere og folk flest. Målet for kommunen må vel være å svare på det innbyggerne i Randesund trenger i stedet for å insistere på gamle planer for å sikre «forutsigbarhet»?