Denne uken åpner Kunstsilo og vi har fått et helt unikt landemerke som gjør oss kjent langt utover egne landegrenser.

Når CNN omtaler Kunstsilo som et av verdens ti mest betydningsfulle nye byggverk i 2024, sier det noe om hva vi nå har fått på plass i byen vår. Og når det blir fulgt opp med reiseanbefalinger fra det verdensomspennende magasinet Forbes og bred redaksjonell omtale i Financial Times, så er det nesten helt uvirkelig det som nå skjer.

La oss gripe denne muligheten. Og la oss utnytte den ved å vise alt det andre vi har å tilby i vår by, kommune og landsdel.

For Kunstsilo kommer på toppen av så mye annet spennende.

Kulturtilbudet som nå ligger som perler på en snor på Odderøya, er helt unikt. Det blir ikke mindre spektakulært når transformasjonen av Lagmannsholmen fra containerhavn til ny bydel snart starter. Frem til bydelen er ferdig utviklet vil vi også legge til rette for at vi kan få et yrende liv i mellomfasen. Pop-up-løsninger, kultur og uteliv skal få gode vilkår også midlertidig.

Mathias Bernander Ordfører i Kristiansand.

En attraktiv by legger grunnlaget for videre vekst, og utvikler seg med nye momenter og kjennetegn.

Så skal vi også fortsette å spille på våre styrker. Vår identitet. Vi er kjent for vår vakre beliggenhet på Sørlandskysten. Solfylte strender, festivaler, vakker skjærgård, Hennig-Olsen Is og Sabeltann vil alltid være assosiasjoner som kommer fort når Kristiansand nevnes. Med god grunn. Og det er heldigvis positive assosiasjoner for de aller fleste. Vi skal ikke slutte å snakke om det.

Vi er Norges fremste turistdestinasjon i juni, juli og august. Det skal vi være stolt av, og det faktum at vi er hele Norges sommerby taler ikke imot at vi skal få mye besøk i de øvrige ni månedene i året. Tvert imot. Turister og besøkende skal se at denne byen har mye å by på hele året. Kunstsiloen vil nå være en åpenbar attraksjon året rundt. Men det er også andre opplevelser i Kvadraturen og vårt flotte torv med sin sjarm og historie.

Kvalitetsrestauranter som serverer lokalmat i sesong, er spennende og unikt for ulike årstider. Vi er kjent for sjømaten vår, og ikke minst skalldyr. Og det er jo som kjent best på vinteren. Naturen viser seg også frem på nye måter i de ulike årstidene. Fisketuren og andre opplevelser på sjøen kan være minst like eksotisk og attraktivt på høsten.

Som regionhovedstad er vi også inngangsporten til mange andre unike opplevelser på Sørlandet. Setesdal nord for oss med alt de har å tilby av natur, som vinterdestinasjon og en kulturarv på Unescos verdensarvliste. Spektakulære Under rett vest for oss og Raet nasjonalpark like øst.

Det er dette besøkende møter når de kommer til Kristiansand og Agder. Og det er dette som skal gjør at våre studenter på universitetet ønsker å bli værende, starte familie og jobbe i vår kommune. Her kan de leve gode liv.

Vi har et universitet i vekst. Og med studenthuset nå perfekt plassert midt i Kvadraturen er vi ikke lenger bare en by med studenter. Vi er en skikkelig studentby med alt som følger av det. Dette i kombinasjon med effektiv infrastruktur, tilgang til strøm, nærhet til europeiske markeder, rimelige boliger og etablert industrikompetanse gjør oss til et attraktivt sted å investere. Et attraktivt sted å skape vekst og arbeidsplasser. La oss være en god vertskommune for alle som ønsker å satse og skape jobber.

Og nei. Alt er ikke bra i Kristiansand. Vi har fortsatt mange utfordringer som må løses, og politikken fokuserer oftest på det som ikke virker. Og det er stort sett en bra ting. For det er ved å adressere problemer vi blir bedre, og det er sånn vi kan finne gode løsninger på det som ikke er på det nivået det bør være i kommunen.

Men vi må ikke havne i den fellen at det blir et ensidig fokus på det som ikke virker.

Vi må også løfte i flokk. Fokusere på det som er bra og fremsnakke byen og kommunen vår.

For ved å dyrke det vi er gode på gir det oss også bedre forutsetning for å løse det vi ikke er fullt så gode på.

Kunstsiloen vil nå være en åpenbar attraksjon året rundt, skriver Bernander. Foto: Kjartan Bjelland

Æ e født her i Kristiansand, å æ sier'ke sånt for å kjyde, synges det i vår kjære kristiansandsvise Æ ser dæ på Markens i kveld.

Det var mye å kjyde av da visa ble skrevet på 60-tallet også. Men det er enda mer nå. Kristiansand anno 2024 er en by å være stolt av.

Vi er gått fra å være stor småby til en liten storby. Ja, faktisk en liten storby i verdensklasse.

Det er det bare å kjyde av! Til alle vi møter på vår vei. I hele Norge. Og i hele verden!