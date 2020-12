Kraftoverskudd en forutsetning for Elkem Carbon Fiskaa

Uten overskudd av fornybar kraft, vil industrien og arbeidsplassene kunne forsvinne. Forsvinner industrien i Kristiansand, vil også omlandet rundt bli svekket, skriver forfatterne. Bildet viser Elkem Carbons ferdige produkter klare til å sendes ut til kunder rundt om i verden. Foto: Kjartan Bjelland

Rikelig tilgang på fornybar kraft er et av våre viktigste konkurransefortrinn og sikrer arbeidsplasser og verdiskaping ved Elkem Carbon Fiskaa. Vi må sørge for at det fortsetter å være slik. Dersom vi ikke klarer det, vil det true fremtiden for norsk prosessindustri.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn