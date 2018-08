Du har rett til å være deg selv

En av tre skeive på Agder svarer at de ikke er tilfreds med livet. Det er ikke greit. Vi ønsker et samfunn der alle opplever å kunne leve ut sitt fulle potensial og elske den man vil. Mangfold skapes gjennom å respektere hverandre for de vi er. Kristiansand er en by for alle.