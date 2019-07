Vi kan spare milliarder på E-39 Gartnerløkka - Meieriet

I Kristiansand bystyres behandling av vegplanene for E-39 fra Gartnerløkka til Kolsdalen i 2018, ser vi av utredningen fra Statens Vegvesen at kostnadene med utbyggingen nå er beregnet til 3,3 milliarder kroner. I 2015 opererte man med en kostnad på 4,3milliarder kroner for hele strekningen Gartnerløkka - Meieriet.