En historieløs frifinnelse!

Det er derfor ubegripelig at Agder lagmannsrett anser at denne heisingen av hakekorset er beskyttet av en ytringsfrihet som i norsk straffelov ikke åpner opp for hatefulle ytringer. Hvordan er dette mulig? spør artikkelforfatteren. Foto: Tormod Flem Vegge

Et hakekors heist ved ”Arkivet”, som under krigen var kjent som et skrekkens hus, bygningen nazistene i Gestapo benyttet til å torturere i hjel bla. Louis Hogganvik og Pål Eiken, og med teksten "Vi er tilbake", er en åpenbar hatefull ytring, og en like åpenbar trussel mot jøder, homser og andre minoriteter i Norge.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn