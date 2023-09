Når tro kolliderer med fakta: En klimaaktivists erkjennelse

For tre år siden var jeg en klimaaktivist som kjempet for den grønne bevegelsen gjennom å være hovedarrangør for et grønn uke-initiativ i Vest-Texas. I dag er jeg i ferd med å avslutte en mastergrad innenfor energi, og kommer til å bruke de neste årene av livet mitt innenfor olje og gass-sektoren.