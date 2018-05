Gartnerløkka og havneflytting: Et historisk grep

Kristiansand bystyre og politikerne har i mer enn 10 år arbeidet for en helhetlig plan for by- og havneutvikling i Kristiansand. La oss si det med en gang, planen er svært godt gjennomtenkt og gjennomarbeidet og gir byen en historisk sjanse til vekst ved å bygge attraktive arbeidsplasser og bomiljøer midt i landsdelens hovedstad.