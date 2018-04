«Fake news» og «imamsleiking» – nyord i samfunnsdebatten

Nyord blir laga heile tida, og det er ikkje grenser for kor mange ord me kan ta inn i språket vårt. Nokre nyord er døgnfluger, medan andre vil slå rot og kanskje koma i ordbøkene. Ungdom lagar nyord, og journalistar lagar kreative nyord som skal fengja lesaren. Fagfolk lagar nyord for ny teknologi og nye oppdagingar.