KrF sitt valg - markedskreftene eller solidaritets verdier?

Når Erna fremhever at KrF har fått mye gjennomslag for sine saker i budsjettsamarbeidet med regjeringen, så er dette bare en del av sannheten. Faktisk hadde vi i mange saker fått det samme resultat og i noen tilfeller bedre, i et samarbeid med Ap.