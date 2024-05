Onsdag 22. mai overrasket statsminister Rishi Sunak med å utlyse valg i Storbritannia 4. juli. Et tidspunkt på året hvor det ikke vært parlamentsvalg siden 1945. Et tidspunkt hvor briter flest tenker på andre ting enn politikk. Hvordan vil det påvirke fremmøtet?

Valgdagen overrasker fordi Sunak tidligere har sagt at det blir valg til høsten. De fleste kommentatorer mente at september var den mest sannsynlige måneden. De mente Sunak ville vente til den konservative politikken eventuelt viste at det gikk bedre med økonomien i landet.

Valgdagen overrasker også fordi Sunak og Det konservative partiet lenge har ligget dårlig an på meningsmålingene. Målingene har vist et solid forsprang til Labour, og det ikke vært noen bedring for De konservative det siste året.

Og at valget skal holdes allerede i juli overrasker også fordi Sunak knapt har noe nytt og løfterikt å melde til sine velgere innen den tid. Snarere melder han mer av den samme politikken som De konservative har ført siden 2019.

Annonseringen, som gir den sittende statsministeren muligheten til å sparke i gang valgkampen, ga til tider mer inntrykk av en takk-for-meg-tale fra en resignert regjeringsleder enn en partileder som ville brette opp ermene og vinne neste valg, skriver Mustad. Foto: Hollie Adams / Reuters

Sunak må utlyse nyvalg innen januar 2025. Nyvalget utskrives nå fordi Sunak mener det er det beste tidspunktet. Han regner med andre ord ikke med at det skjer noe som vil øke oppslutningen om De konservatives politikk utover høsten.

Da Sunak varslet juli-valget, sa han ingenting om at Labour leder med over 20 prosent på målingene. Han sa heller ingenting om lokalvalgene for en snau måned siden. Der gikk partiet hans på en forventet smell. De konservative tapte makten i flere by- og kommunestyrer.

Han snakket dessuten mer om fortiden enn fremtiden. Han dvelte ved det partiet har gjort gjennom 14 år ved makten. Og ba om tillit til å fortsette som før.

Erik Mustad

Skulle Sunak og De konservative vinne, ville det være tidenes comeback.

Ingen partier har kommet tilbake og vunnet et valg med så stort underskudd i målingene som Sunak nå har. Og hvis han så litt slukøret og ukomfortabel ut da han annonserte valget, skyldes det nok delvis det plutselige øsregnet som falt ned over statsministeren. Det ble nesten noe symboltungt over annonseringen da været plutselig ble gråere.

Men Sunak var opptatt av å formidle at regjeringen har holdt det de lovet. Og at De konservative har loset britene gjennom vanskelige tider. Stem på meg hvis dere vil ha stabilitet, sikkerhet og fremgang, sa han. Det var et forsøk på å fortelle historien om at landet er på rett vei. Hvis bare velgerne stemmer konservativt 4. juli.

Sunak var tydelig på at en stemme til Labour var en stemme til en usikker fremtid. Han mente Labour ikke hadde noen plan. Det å stemme Labour er risikabelt i en utrygg verden.

Bare noen minutter etter at Sunak varslet valget, kom svaret fra Labours leder Keir Starmer. Hans budskap var klart; stem Labour og få slutt på det konservative kaoset. Nå er det tid for endring, nye koster og annen politisk tilnærming til helse, utdanning og økonomisk styring.

Labours stabilitet for landet, sa Starmer.

Dermed kan det se ut til å bli en kamp om hvem som snakker smartest og mest troverdig om hvilken stabilitet land og velgere trenger i tiden fremover. Skal velgerne gå for Sunak eller Starmers løfte om stabilitet?

Både Sky News og BBC samt flere aviser mener Sunak tar en stor risiko med å utlyse valget såpass tidlig som i juli. Men risikabelt ville det være uansett når valget kommer. Målingene er stabile. De økonomiske prognosene gir ikke særlig håp for Sunak og hans parti om større oppslutning til høsten.

Det må et politisk jordskjelv til for at Rishi Sunak vinner valget og fortsetter som statsminister etter 4. juli.

Sunak kan derimot håpe på at velgerne ser at ved inngangen til sommeren er inflasjonen under kontroll. Det er en viss nedgang i prisstigningen. Rentenivået har stabilisert seg og landet er ute av den økonomiske nedgangstiden.

De siste somrene har også vært vanskelige for Storbritannia med tusenvis av flyktninger som kommer over den engelske kanalen. Rwanda-loven er vedtatt i parlamentet. Loven åpner for å fly asylsøkere til det afrikanske landet. Ved et tidlig juli-valg slipper Sunak å oppleve at Rwanda-planen eventuelt ikke fungerer.

Han unngår samtidig det ekstra presset ved økte sykehuskøer som årlig oppstår sent i juli.

Presset er likevel stort på Sunak. Alle prognoser og meningsmålinger tilsier at Labour vil vinne stort uansett.

Labour har ikke det store politiske prosjektet de for eksempel hadde i 1997 med Tony Blair og den såkalte tredje vei, sosialdemokrati med et snev av markedstilpasning.

Men det ser de heller ikke ut til å trenge denne gangen. Verken Labour eller Starmer er egentlig populære blant velgerne. Men Labour vinner fordi De konservative er enda mer upopulære.

Valgkampen avgjør hvor stor Labours seier blir. Men den britiske politiske historien har også vist oss at De konservative aldri skal avskrives.

Et flertall av britiske velgere befinner seg i sentrum eller i sentrum-høyre eller venstre. Den som kaprer flest av velgerne i disse gruppene vil gjøre et godt valg 4. juli.

