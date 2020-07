Vestlandske hovedvei

Johnson ble etter hvert kritisert fordi veiene hans var for bratte og mot slutten av 1800-tallet ble flere strekninger bygd om. I 1860-åra fikk han laget dette litografiet som skulle forklare departementet at han hadde vært nødt til å bygge så bratt. Litografiet bygger på en tegning av teatermaleren Peter C.F. Wergmann som besøkte Agder i 1836. Foto: Privat eie

Den 20. juni i år fortalte Fædrelandsvennen at Statens vegvesen har sendt planen for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård til Samferdselsdepartementet for endelig vedtak.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn