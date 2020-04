Historien om da Kristiansand bystyre strøk i demokrati

I den største lockdown i menneskets historie, og den mest uoversiktlige og gjennomgripende unntakstilstand i fredstid, vedtok bystyret i Kristiansand, med et ruvende flertall av 70 bystyrerepresentanter mot undertegnedes ene stemme, å legge ned bystyret(!) og midlertidig flytte beslutningsmyndigheten for kommunens milliardbudsjetter og 110 000 innbyggerne, over i hendene til de 15 politikerne i formannskapet.