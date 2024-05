Den spiller på lag med kontorbyggene som ligger mellom p-plassen og Otra, og er fritt og langt fra den tidstypiske boligbebyggelsen på Lund. Det politiske flertallet har ved flere anledninger vedtatt høyhus på mer enn 10 et. På Strømsodden ved Rona, prisbelønte Quadrum ved Gartnerløkka, de tre søstre utenfor Kanalbyen på Odderøya, «Fyr» syd for Tangen vgs., og ett på Grim torg.

Reguleringsplanen som behandles 29. mai baseres på at administrasjonen mente tomten til «Varden» også var egnet til høyhus. Med det samme fotavtrykket har høyhuset blitt senket, første gangen fra 16 til 13 etasjer, og nå ned til 10 etasjer. Dette er i tråd med svaret jeg gav naboene før kommunevalget i 2023, at jeg ikke ville kunne gå inn for «Varden» med mindre det ble redusert til ca. 9 - 10 etasjer. Like kult som Quadrum (når de to siste byggene er på plass) blir for de som kommer fra vest, tror jeg «Varden» vil bli for de som kommer inn mot Kristiansand fra øst.

I dag er dette et anonymt kontorbygg, mens «Varden» vil stå for noe nytt og iøynefallende i det som nå er en parkeringsplass og «trafikkmaskin». Trollvegg klarte å få eiendomsprisen i år for McDonalds-bygget/-kvartalet, og AO undervurderer disse med å hevde at de kun benytter «fine photoshop-bilder». Høyre tar på alvor i alle bygge- og reguleringssaker at de naboene som blir berørt skal tas hensyn til. En tomteeier skal i størst mulig grad slippe å miste mye utsikt og sol, noe som også er hensyntatt ved å senke bygget fra 13 til 10 etasjer.

Det er ikke slik at facebook-gruppen eller hvor mange leserinnlegg ressurssterke nabolag produserer, er det som skal avgjøre slike saker.

Det er ikke slik at facebook-gruppen eller hvor mange leserinnlegg ressurssterke nabolag produserer, er det som skal avgjøre slike saker. Verken beboerne på Grim eller de på Tangen, som får høyhus mye nærmere seg enn «Varden», lagde store protester eller Facebook-grupper når disse ble vedtatt. At Facebook gruppen eller antall underskrifter er flere hundre har lite med reguleringssaken å gjøre. Det er ofte svært få av disse som får ulemper av bygget. At Kunstsilo engasjerer hele byen vet vi, men i en byggesak er de berørte viktigst.

«Det er mulig at det arkitektoniske uttrykket på Varden spiller på lag med det nærliggende Telenorbygget» er vel så langt den eneste innrømmelsen AO kommer med, som kan gi en slags anerkjennelse av det nye bygget. «Men etter møter bak lukkede dører, der utbygger Mosvold Eiendom foreslo å redusere høyden.» En uriktig påstand fra AO. Høyre hadde både utbygger og naboer på gruppebesøk, der de kom med sitt syn i saken.

Jeg er mer enn normalt interessert i byutvikling, tilpasset arkitektur og nye spennende og moderne bygg. Er mer stolt av byutvikling og vakre bygg i Kristiansand enn AO, som heller ser alt som er negativt i byen vår. Jeg synes vi har dyktige arkitekter på Sørlandet som kan faget bedre enn politikerne. AO er uansett flinke til å si ifra om viktigheten av at gate-etasjen i bygg må være innbydende og gi gode menneskelige kvaliteter som inviterer til møteplasser og folkeliv.

Som parti har Høyre fått være med på at Kristiansand blir den mest attraktive kommunen å etablere seg i og å starte næringsvirksomhet i. Vi stod imot Facebook-opprørene til «Parkering under torvet» og Kunstsilo. Torvkvartalet inkl fvn-bygget, Byhaven, Tangen torv, Tangen terrasse, Aquaramas utebasseng, de 3 søstre og kanalbyen, Kvadratunet, Galleriet + tidl. teppebutikk i Dronningens gate, riving/nybygg i Ø Strandgt 41A, Strandpromenaden, Marvikssletta. Høyre er stolte av Kristiansand.

På Marvikssletta fikk KNAS en lang forsinkelse fordi administrasjonen ville regulere alt til 6 etasjer, mens KNAS ønsket 6 etasjer mot Østre Ringvei, 8 etasjer midt i kvartalene, og 4 etasjer mot boligene langs Marvika, for å bedre solforhold og utsikt. Det ble heldigvis slik KNAS ønsket. På samme måte har administrasjonen nå også snudd om sitt syn på «Varden», og vil at området heller skal bygges på ca samme etasjehøyde. En del politikere deler ikke dette synet, og slik er det fra tid til annen i politikkens verden.

Som Høyrepolitiker er noen prinsipper og prioriteringer viktige: Primært er det de som eier tomten som, innenfor en del lover og regler, bestemmer hva vedkommende vil søke om å bygge på sin egen eiendom. Det er de som bygger utvikler byen, mens passivitet ikke gir oss noen endring.

Sekundært skal naboer som er negativt berørt, som nærmeste naboer, spesielt hvis de mister sol eller utsikt, lyttes nøye til (medførte reduksjon fra 13 til 10 et.)

Deretter kommer alle andre, Facebook-, aksjonsgrupper, eller mennesker som er interessert i arkitektur og byutvikling. Engasjerte mennesker har bedre mulighet ved å medvirke konstruktivt, enn til å få stanset planer.

Arkitekturopprøret Kristiansand mener at det meste løses med arkitektur og kvartaler som i Murbyen, og vil også forlenge Murbyens kvartalstruktur ut mot Lagmannsholmen. At AO er imot høyhus over 12–14 etasjer er ikke noe nytt. Mange tror at AO er arkitekter, men det er vel flere slike på www.arkitektur.no

«Vi skal høre på naboer som blir berørt. Men hvis det er sånn at de bor på Lund og kjører forbi et hus de ikke liker arkitekturen på, ja – so what?» Et utsagn jeg står for, fordi vi alltid vil ha forskjellig mening om hva som er fin og stygg arkitektur. Det betyr at jeg går/sykler/kjører forbi bygg som jeg er stolt over å ha vedtatt, og endel bygg som jeg er glad for ikke å ha vedtatt, men, der mange andre kanskje mener det helt motsatte av meg, ja – so what?