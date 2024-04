Harvard professor Theda Skocpol sier at gruppen ønsker å ta full kontroll over føderale departementer og institusjoner så snart valget er over og iverksette radikal etnonasjonalistisk politikk.

Den ønsker ikke en gjentagelse av Trumps kaotiske maktovertagelse i 2017. Da tok det 115 dager å få Senatet til å konfirmere ansettelser, til tross for republikansk flertall her. Dette er mer enn dobbelt så lang tid som denne prosessen tok under president Reagan. Tre år inn i Trumps presidentperiode var viktige stillinger ikke besatt. Det er bred enighet om at dette resulterte i en mindre effektiv Trump-administrasjon.

Edsall peker på tre maktsentra i den nye konstellasjonen.

Det første ledes av Leonard Leo, formann i The Federalist Society, kjent for sin rolle i den konservative overtagelsen av USAs høyesterett. Det andre senteret ledes av tidligere Trump-medarbeidere som tidligere stabssjef i Det hvite hus Mark Meadows og senior rådgiver Stephen Miller.

Det tredje senteret koordineres av den mektige Heritage Foundation, under ledelse av Kevin. D. Roberts. Han har skapt Project 2025 og sier: «Det er ikke nok for konservative å vinne valg. Hvis vi skal redde landet vårt fra det radikale venstre sitt grep, trenger vi både en regjerende agenda, og de rette folkene på plass, rede til å iverksette denne agendaen fra Dag 1 i den neste konservative administrasjonen.»

Med det radikale venstre sitt grep, mener de konservative blant annet angrepet på tradisjonelle familieverdier og abortlovgivningen.

En valgseier for Donald Trump vil kunne bety varige forandring i det amerikanske samfunnet. Men også i Europa og Asia vil en slik valgseier få dramatiske konsekvenser.

Som visepresidenten i The Heritage Foundation Roger Severino uttrykker det: «Abort og aktiv dødshjelp er ikke helsestell.»

Han sier også at den skadelige identitetspolitikken som erstatter biologisk kjønn med en subjektiv ide om «kjønnsidentitet,» og baserer personens verdi på dette, er et destruktivt dogme som truer barn og voksnes frihet og helse. De konservative ønsker også bedre kontroll med illegal immigrasjon og en avvikling av formynderstaten eller «the deep state,» som de kaller den.

Lawrence Rosenthal, som leder The Berkley Center for Right-Wing studies sier at vi nå ser en sammensmeltning av to grupperinger i det republikanske partiet; tilhengerne av de tradisjonelle markedskreftene og de populistiske nasjonalistene. Frimarkedsfundamentalistene er ute etter mer enn skattekutt. Deres historiske mål er å bringe det amerikanske samfunnet tilbake til tiden før president Roosevelts omfattende sosialreform kalt «The New Deal» og en avvikling av de omfattende sosiale programmene Medicare og Medicaid som millioner av amerikanere er avhengige av.

Den ungarske statsministeren og diktatoren Viktor Orbán seiler nå opp som forbildet for det konservative Amerika. Orbán selv karakteriserer sin styreform som «illiberalt demokrati».

Et slikt politisk system avvikler demokratiske friheter og sivile rettigheter, i den hensikt å befeste sin egen makt.

En valgseier for Donald Trump vil kunne bety varige forandring i det amerikanske samfunnet. Men også i Europa og Asia vil en slik valgseier få dramatiske konsekvenser. Trump har allerede luftet sine tanker om å trekke USA ut av NATO.

Forsvarsalliansen, som i disse dager fyller 75 år, har hatt Amerika som sin fremste garantist.

Landet har betydelig egeninteresse av et fredelig og sterkt Europa mellom seg og Sovjetunionen, senere Russland, og de europeiske landene syntes de hadde mer enn nok med gjenoppbyggingen etter krigen og utviklingen i Øst-Europa etter jernteppets fall. Nå er vår verdensdel i ferd med å våkne opp til en situasjon der Russland øker sine trusler samtidig som det amerikanske forsvarsbidraget blir mindre eller kanskje vil forsvinne helt.

I Asia blir et stadig mer selvsikkert Kina under ledelse av Xi Jinping, stadig mer dominerende både politisk, økonomisk og ikke minst teknologisk.

Kina er nå verdensledende på leveranse av kommunikasjonsteknologi. Teknologigiganten Huawei har virksomhet i 170 land. Andre kinesiske firmaer som Hikvision og Dahua leverer mer enn 40 prosent av verdens overvåkningskameraer. Hengton Gruppen har levert 15 prosent av verdens fiberoptiske kabler og er en av verdens fire leverandører av undersjøiske kabler, som formidler 95 prosent av internasjonal datatrafikk, ifølge Jonathan E. Hillmanns bok The Digital Silk Road.

Den Europeiske Union er i ferd med å etablere seg på verdensarenaen som en kraft å regne med, men de nærmeste årene er det kun USA som har muskler nok til å hamle opp med både Russland og Kina på en troverdig måte. Derfor er det foruroligende at Trump signaliserer isolasjonisme og manglende internasjonalt engasjement. Dobbelt foruroligende blir det når han samtidig signaliserer støtte til disse regimene og deres autoritære styresett. Til å begynne med kunne det virke som om Trump var ute på en enorm egotripp.

Nå ser det ut til at sterke konservative krefter vil utnytte Trump og hans ego, til å tegne et nytt verdensbilde.