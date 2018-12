Den nye skolen i Tvedestrand bør hete Knud Knudsen videregående skole

Innenfor det området som i dag er Tvedestrand kommune fantes et imponerende skolemiljø på 1800-tallet. Her var skolemannen A. M. Feragen (1818-1912) virksom det meste av livet. Dessuten er den personen som historisk nok har betydd mest for utviklinga av det som i dag heter den videregående skolen født i dette området, nemlig Knud Knudsen.