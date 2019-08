Ei demokratisk kirke, selvsagt!

I et innlegg her i avisa går 1. kandidat for nominasjonskomiteens liste, Markus Westermoen, til kamp mot de kirkepolitiske partiene i årets kirkevalg. Han tar til orde for at kirkepolitiske partier ikke tar kirkas ulike saker på alvor, men derimot bruker sine ressurser på å slå hverandre i hodet med ulike argumenter.