Hvordan ta vare på medarbeiderne under covid-19?

Helsepersonell har også kjent på usikkerhet knyttet til bruk av smittevernutstyr og om dette er godt nok, skriver artikkelforfatterne. Foto: NTB scanpix

Som arbeidsgivere ser vi at koronasituasjonen har bevist hvor viktig det er å ha fokus på helse- miljø og sikkerhet (HMS), samt informasjon og dialog for og med medarbeidere. Det gjelder ikke minst for helsepersonell som har opplevd store belastninger under covid-19-pandemien.

