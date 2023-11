Kommunesammenslåinger vekker følelser, og sammenslåinger mot folkets vilje skaper sterkt engasjement. I hvert fall innledningsvis, for dem som lever i det, før det etter et par år blir den nye normalen. Angrep på lokaldemokratiet, overkjøring, urett og overgrep, er ord som brukes. Det eneste som skaper tilnærmet likt engasjement, er bompenger. Den uglesette avgiften, som ingen klarer å bygge veier uten. Men der stopper likheten, for det er en vesentlig forskjell mellom kommunesammenslåinger og bompenger. Mer om det siden.

I 1930 hadde Norge 747 kommuner, og inndelingen av dem er på ingen måte en naturgitt lov. Kommunene er administrative inndelinger for at staten skal yte innbyggerne gode og likeverdige tjenester. I takt med utviklingen av samfunnet er det naturlig at også den beste måten å organisere dem på endres.

I 1995 vedtok Stortinget at sammenslåinger skal være basert på frivillighet. Hadde dette frivillighetsprinsippet blitt innført i 1930, og fulgt frem til i dag, så hadde vi nok fortsatt hatt tett på 747 kommuner.

Statens organisering av kommunene er gjenstand for kontinuerlige utredninger som skal sikre at de er hensiktsmessige for den tiden vi er i. Samfunnet er i kontinuerlig utvikling, det samme er ikke kommunegrensene. Så hva sier utredninger, forskning, kommisjoner og utvalg om fremtidens kommune Norge?

Det store oppslagsverket for regjeringer er Perspektivmeldingen. Perspektivmeldingen utgis av Finansdepartementet hver periode og viser fremtidsprognoser, utfordringer og annen relevant informasjon for utforming av politikk. Det er med bakgrunn i denne 300 sider lange oppsummeringen av fakta at behovet for kommunesammenslåinger er fundamentert.

På 90-tallet var det Arbeiderpartiet som forsøkte å få til en større kommunereform. Høyre valgte da å advare mot å tro at utfordringene til mindre kommuner kunne løses med sammenslåinger. De var enige i at små kommuner hadde utfordringer, men å gi et Arbeiderparti i regjering æren av å gjennomføre en kommunereform ville de ikke. Da Erna Solberg kom i regjering, ble rollene snudd. Høyre ønsket en reform, men da var ikke Arbeiderpartiet lengre med på notene.

Det er ikke rart at vi lokalt blir forvirret, frustrerte og oppgitte, når ikke engang våre ledende (styrings)partier klarer å holde stø kurs.

Det paradoksale er at både Høyre og Arbeiderpartiet ser behovet for å utvikle kommunestrukturen. Det gjorde de på 90-tallet, og det gjør de nå. Dessverre har de benyttet anledningen til å spenne ben på hverandre, og overlatt ansvaret for de vanskelige valgene til folket.

Og det er her kommunesammenslåinger og bompenger skiller seg fra hverandre. Tenk om Høyre og Arbeiderpartiet hadde opptrådt på samme måten i saker om bompenger? Da hadde det ikke vært en eneste bom i hele landet, og hvis det kom noen, så hadde de blitt reversert ved første regjeringsbytte.

Det er det samme med utvikling av landets kommunestruktur. Den er ikke bærekraftig slik den er i dag, og endringer vil tvinge seg frem. Vel og merke dersom dagens tjenestekvalitet skal opprettholdes. Skal kommunene fortsatt ha gode og spesialiserte omsorgstjenester for en stadig eldre populasjon? Skal barn med spesielle behov fortsatt ha de beste tjenestene? Skal kommunene kunne tilby gode primærlege tjenester? Møte fremtidens krav innen miljøvern, areal disposisjon, det grønne skifte, frivillighet, idrett, kunst og kultur?

Og det er ikke penger som er problemet. Det er folk. Hver nordmann føder i snitt 0,7 barn. Befolkningsutviklingen er foruroligende, og vil kreve en stadig bedre og bedre utnyttelse av de menneskelige ressursene vi er så avhengige av. Her kommer Statsforvalterens rapport med et gullkorn: «Det er for sent å fikse 2040 i 2040.» Tidligere nevnte Perspektivmelding sier: «helse- og omsorgssektoren vil komme til å legge beslag på hhv. 18 og 31 pst. av årsverkene i 2035 og 2060, mot 13 pst. i dag.»

Både Ap og Høyre har mye å unnskylde i denne saken. Men den virkelig store tabben de har gjort, er å ikke stå sammen om å informere grundig om konsekvensene av fremtidens befolkningsutvikling, og hva det vil bety for de kommunale tjenestene. De burde stått sammen om å gjennomføre en høyst nødvendig reform, med klart og tydelig budskap, slik at frivillighetsprinsippet fra 1995 kunne blitt etterlevd med stor støtte i befolkningen. Det er ikke rart at vi lokalt blir forvirret, frustrerte og oppgitte, når ikke engang våre ledende (styrings)partier klarer å holde stø kurs.

Vi har et særdeles godt utgangspunkt her sør for å møte fremtidens utfordringer. Kristiansand er i dag en av landets største, og rangeres hvert år blant landets beste kommuner, uansett størrelse. Heller ikke Søgne eller Songdalen var spesielt små i norsk sammenheng. Vi er alle glade i bydelene våre, avstandene er små, vi jobber, bor og forelsker oss om hverandre. Det forspranget vi har risikerer vi å kaste bort ved å bruke viktige år på å dele oss opp i en mindre fremtidsrettet kommunestruktur.

Så får heller Høyre og Arbeiderpartiet kommet ned her i tur og orden og si unnskyld for det årelange røret de har påført oss.