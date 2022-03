21/3 er verdensdagen for Down syndrom. Grunnen til akkurat denne datoen, er fordi mennesker som har Down syndrom har 3 kromosomer av typen kromosom nr. 21.

Kromosomer ligner også litt på sokker når de blir forstørret. Derfor feirer mange av oss dagen med å ta på oss ulike, men fargerike sokker. Som også Norsk Nettverk For Down Syndrom – NNDS påpeker:

«Verdensdagen for Downs syndrom er en feiring av alt det mennesker med Downs syndrom og deres støttespillere har oppnådd. Mennesker med Downs syndrom er en minoritet som er svært utsatt for diskriminering, segregering og usynliggjøring. Aktivister med Downs syndrom og deres nettverk må daglig kjempe mot tungrodde system og fordommer. Kampene for like rettigheter, bedre helse, livskvalitet og muligheter er langt fra over, men vi har mange fremskritt å feire.»

Rakel Larsen. Foto: Steinar Vindsland

Jeg kunne på den andre siden ha begrenset innlegget til å omhandle barn med Downs syndrom som fremdeles blir satt ut til ville dyr for å dø ulike steder i Afrika. I stedet ønsker jeg i denne omgang å begrense innlegget til å omhandle barn med Downs syndrom (og med funksjonsnedsettelse som sådan) i Ukraina.

Helt siden jeg selv fikk barn med Downs syndrom, så har det gjort et ekstra sterkt inntrykk hvilke forhold mange som har Downs syndrom (og andre funksjonsnedsettelser) lever under i Øst-Europa og for eksempel Ukraina.

Med alderen og erfaringen, så har jeg reflektert mer over hva som gjør at foreldre som får barn med Downs syndrom i Ukraina, ofte plasserer dem på institusjoner. Kan det være forventninger om at de skal gjøre det, og mangelfull oppfølging av disse barna i både helsevesen, hjem og oppvekstsektoren? Det må uansett være en svært smertefull handling å gjøre, tror jeg.

Her i Norge kan man ofte oppleve såkalte «hjelperes» forventninger til en del av oss foreldres deltakelse i arbeidslivet, samt forventninger om at vi skal klare å kombinere dette med et familieliv – helst med minst mulig hjelp utenfra. Sett fra et slik perspektiv, kan man kanskje litt bedre forstå ukrainske foreldre som nok tror at barna deres med Down syndrom kan få det bedre på en institusjon. Da slipper de nok iallfall å leve med alle fordømmelsene man kan møte.

På den andre siden finnes det alt for mange hjerteskjærende skjebner i kanskje spesielt ukrainske institusjoner. Det finnes f.eks. egne nettsider med adopsjonsforum med barn som har vanskeligheter med å bli adoptert bort. Bilder av avmagrede kropper (mange barn med Down syndrom kan trenge medisinsk utstyr for å få i seg tilstrekkelig med næring), understimulerte kropper og redde øyner brenner seg fast i netthinnen.

24/2-22 er datoen som nok blir husket av oss alle, og hva vi gjorde selv nettopp denne dagen. For vår del var det midt i vinterferien, dagen/natten etter minstemanns bursdag og halve huset var medtatt av korona. Det å følge med i media om mennesker med munnbind (som også gjerne hadde korona og var medtatte i utgangspunktet, og som nok ikke heller hadde fått vaksinert seg som oss) flykte for livet – det gjorde svært stort inntrykk.

«Du må ikke sitte trygt i ditt hjem/og si: Det er sørgelig, stakkars dem!/Du må ikke tåle så inderlig vel/den urett som ikke rammer dig selv! Jeg roper med siste pust av min stemme:/Du har ikke lov til å gå der og glemme!»

(Arnulf Øverland 1937)

Med disse ordene ønsker jeg å oppmuntre til å gi pengegave til for eksempel SOS barnebyer, som også setter søkelyset på de sårbare menneskene i Ukrainas mange institusjoner. Dessuten kjemper de for å få dem ut av det krigsherjede landet.

Jeg håper også kommune-Norge har like åpne armer for mennesker med flukt med Down syndrom og andre funksjonsnedsettelser. For alle mennesker er vel like mye verdt – uavhengig hva man kan yte tilbake til samfunnet av arbeidskraft – enten vi er eldre, syke eller annet?

På spleis.no har Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE), Handikappede barns foreldreforening (HBF), Autismeforeningen i Norge og Stiftelsen SOR gått sammen for å samle inn penger for mennesker med en utviklingshemning i Ukraina. De påpeker også at «personer med utviklingshemming er ekstra utsatt i krig og kriser. Selv om det er vanskelig å få oversikt over situasjonen inne i Ukraina nå, forteller organisasjoner fra landet og nabolandene om forferdelige forhold.»

Det var nok mange flere enn meg som fikk et bilde brent fast på netthinnen av gutten som kom gråtende over grensa alene. Det var hjerteskjærende, men kanskje enda mer hjerteskjærende er det med med alle de barna som ikke finner veien selv hverken til bomberom og grenseoverganger. Kanskje de er forlatt, og ligger alene i skitne senger på de mange barnehjemmene i Ukraina og gråter – hvis de ikke har gitt opp. Det er så hjerteskjærende at man nesten ikke klarer å ta det inn over seg.

Mennesker som har kognitive utfordringer, kan ha problemer med å forstå abstrakte begrep som krig, og det å måtte flykte til et annet land. Alle mennesker har derimot det til felles at man føler stress, uro og smerte på akkurat samme måte som andre. Mange kan også ha et ekstra spesielt behov for forutsigbarhet og rutiner. Dette får de fleste av de ikke nå dessverre.

Jeg ønsker avslutningsvis å sitere en sang som jeg ofte har nynnet på den siste tida. Det er en vakker og klok sang skrevet av John Lennon, som bringer bud om håp:

«Imagine all the people/Sharing all the world/You/You may say I'm a dreamer/But I'm not the only one/I hope someday you'll join us/And the world will live as one»

Med dette ønsker jeg å gratulere alle mennesker som har Down syndrom med dagen sin den 21/3, og håper flest mulig vil friske opp tilværelsen sin med å gå med ulike fargerike sokker den dagen. På den måten viser man synlig samfunnsengasjementet sitt. Du viser også mennesker med Downs syndrom at deres likestilling er også viktig for deg. Ulike sokker for en dag gjør deg litt annerledes, og det gir deg også et lite innblikk om hvordan det kan oppleves for mennesker med Downs syndrom å møte en verden som alltid ser litt ekstra på deg.

