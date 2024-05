Året 2023 var det våteste, varmeste og villeste som noen gang er registrert i Europa. Rekordhøye temperaturer, tørke og ekstreme nedbørsmengder ga flom og sviktende avlinger, skogbranner og helsefarlige hetebølger. Dessverre kommer vi til å få enda mer ekstremvær i årene fremover. Ingen har noe å vinne på dette, og for mange mennesker på kloden er det direkte livsfarlig.

Vi er heldige i Norge. Vi er fortsatt ikke rammet av de mest alvorlige konsekvensene av klimaendringene. Likevel merker vi endringene, og de aller fleste nordmenn kjenner nå på klimakrisens alvor, enten de står med oversvømte kjellere, opplever trafikkaos og innstilte reiser, eller ser hvordan for mye eller for lite nedbør rammer norsk matproduksjon. Vi vet også hva vi må gjøre: Erstatte fossil energi med fornybar i alle sektorer og bruke knappe ressurser smartere.

De aller fleste forstår både klimakrisens alvor og årsaker. Jeg ble glad da jeg leste to forskere nylig avkrefte myten om at en av fire nordmenn er klimafornektere. Det er vi ikke.

At ikke all klimapolitikk skaper like stor begeistring, er en annen sak, og ikke vanskelig å forstå. Det er krevende å gjøre kjente ting på nye måter. Ingen elsker å planlegge under usikkerhet. Men det er også stadig mindre usikkert hvilken retning vi skal. Vi er i ferd med å elektrifisere personbilparken vår, og svært få vil tilbake. Anleggsarbeidere som jobber med elektriske maskiner, har en mindre støyende hverdag med renere luft. I hele Europa handler skiftet fra fossil til fornybar energi også om økt energisikkerhet. Våre viktigste handelspartnere har satt som mål at industrielle utslipp skal være null i 2040. Omstillingen er krevende på så mange måter, men den er i gang.

Mer bekymret er jeg for en oppfatning om at det er umulig å avverge klimakrise, at det bare er å gi opp. I en undersøkelse fra Redd Barna i 2022 svarte bare en av fire unge at de tror verden kan løse klimakrisen. Klimabarometeret fra 2023 viser liknende tendenser. Andelen som sier at de har tro på at vi vil lykkes med å redusere utslipp av klimagasser, falt fra 61 prosent i 2020 til 48 prosent i 2023. Det er synd fordi jeg tror de tar feil, men også fordi det blir vanskelig å få til endringer jo færre som tror det er mulig. Og selv om det er mye som skjer i en urolig verden nå, og som er vanskelig nok å håndtere, er det jo også sånn at klimakrisen, den venter ikke til vi har tid og overskudd.

Hvorfor skal du gjøre det? Fordi den grønne omstillingen, selv om den er krevende, har flest oppsider for oss som samfunn.

Jeg skjønner godt at noen lurer på om det kan gå. De siste 34 årene har utslippene i Norge gått ned med bare 4,6 prosent prosent. Er det da mulig å tro på at noe kan endre seg?

Husk at i vår nære fortid har mye skjedd på ganske kort tid som ingen ville forutsett. Innen 2050 skal Norge, og verden, være et samfunn nærmest uten utslipp. Det er livsnødvendig, det er politisk bestemt, og det er internasjonalt avtalt. Det er 26 år til. Virker det utenkelig? Vel, for 26 år siden var vi i 1998. Da hadde ingen smarttelefoner, bare noen få hadde e-post, vi hadde ikke hørt om sosiale medier. Poenget er: når en ball først begynner å rulle, skjer det veldig mye på et kvart århundre.

Og jeg vil påstå at det skjer ganske mye allerede. Vi har allerede tatt politikken inn i statsbudsjettprosessen, der vi budsjetterer med utslipp som vi gjør med penger. Vi gir betydelig støtte til grønn omstilling av skip, lastebiler og industri gjennom Enova, og fra 2024 er krav til klima og miljø i offentlige innkjøp betydelig skjerpet. Det betyr at bedrifter kan konkurrere på gode grønne løsninger. Det er bred politisk enighet om å gradvis øke avgiftene på klimautslipp, og dermed gjøre det relativt billigere å velge grønt. Basert på enighet med industrien vil det fra neste år stilles krav til alle norske industribedrifter som mottar CO₂-kompensasjon om at de skal bruke minst 40 prosent av beløpet på klimatiltak eller energieffektivisering.

Det tar tid før nye løsninger blir lønnsomme i markedet. Når mye er satt i gang, men effektene ikke synes, er det lett å få inntrykk av at ingenting skjer. Og jeg skal ikke påstå at det er nok. Hvert år og ved hver sving må vi gjøre mer, og stille spørsmål ved om det vi gjør, bidrar til å kutte utslipp og ta bedre vare på natur.

Men klimapolitikken trenger også deg. Hva kan du gjøre? Dra i samme retning, vær utålmodig. Resignerer vi, blir fort de eneste stemmene som høres, stemmene fra det fåtallet som helst ikke vil at endring skal skje. Hvorfor skal du gjøre det? Fordi den grønne omstillingen, selv om den er krevende, har flest oppsider for oss som samfunn. Klimaomstilling betyr konkurransekraft og flere arbeidsplasser. Det betyr økt trygghet og bedre liv for oss alle. Og fra dit vi skal, vil ingen tilbake.