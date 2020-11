– Toppdommer Tom Harald Hagen hylles for å åpne opp om egen legning i media. Men det er ikke bare i idretten det trengs mer toleranse for de som faller utenfor heteronormen. Særlig her på Sørlandet, hvor kulturen i sterk grad påvirkes av religion, finnes det mange som sliter med å finne sin vei ut av skapet, skriver innsenderen. Foto: Terje Pedersen / ntb