Til redaktøren av Fædrelands-bloggen

Jeg har atter en gang lånt bort min penn til nettfenomenet Sørlandsnyhetene. Det er over hodet ikke meningen at det skal bli en vane, men som du selv påpeker, så finnes det et ansvar når debatten når 10.000 følgere. Og den debatten velger jeg å bidra til – med fullt navn.