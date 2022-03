Det kinesiske selskapet CATL (Contemporary Amperex Technology) er ledende batteriprodusent i verden, og ferdigstilte nylig råbygget til fabrikken i Bonn. Da Svenska Dagbladet var på besøk, var produksjonshallene ferdige, maskinene klare for montering og ansettelsen av arbeidere i full gang. Fabrikken i Erfurter Kreutz blir kinesernes første i Europa.

Satsinga til CATL er viktig for å komme unna sanksjoner eller tollkrav, men like viktig er det å være nær de store europeiske bilprodusentene og det grønne skiftet fra fossilbiler til elbiler. Slik kan de utvikle og tilpasse seg i et nært samarbeid med bilprodusentene.

Parallelt med amerikanerne og kineserne, popper det opp fabrikker over hele kontinentet; Britishvolt i Blyth, Morrow i Agder, Italvolt i Italia, Automotive Cells Company i Kaiserslautern i Tyskland og i Douvin i Frankrike. VW bygger fabrikk i Saltzgitter i Tyskland i tillegg til fem andre i Spania og Øst-Europa. Northvolt bygger fabrikk i Skellefteå i Sverige, og Volvo skal bygge batterifabrikk i Göteborg.

Wolfgang Bernhardt er batteriekspert i konsulentselskapet Roland Berger, og sier det virker som hvert land skal ha sin egen batterifabrikk. I sum planlegges det omkring femti av dem. 18 er fullfinansierte, et titall er delfinansierte mens resten jobber for å bli finansierte. Oppå dette planlegges et dusintall anlegg for batteri-gjenvinning og -forskning.

Ekspansjonen subsidieres via EU-bidrag. Konkurrentene, og markedslederne, er CATL, CalB, BYD og Gorion fra Kina, LG Chem fra Korea og japanske Panasonic.

Noen mener rotteracet rett og slett kan bli for vilt. Bernhardt, som har tilgang til mange av bilprodusentenes anlegg, batteridesign og råvarekontrakter, sier vi kan risikere at skattepengene blåser opp ei boble som kan sprekke. Flere av de igangsatte prosjektene ville aldri sett dagens lys uten subsidiene, sier han. De asiatiske produsentene har et umulig forsprang, og derfor vil det bli trangt på det europeiske batteri-markedet framover.

Enkelte stemmer, som Transport & Environment (T&E), antyder at så mye som halvparten av de fullfinansierte fabrikkene står i faresonen for aldri å bli ferdigstilt. Enda verre mener de det står til med fabrikker som ikke er fullfinansierte, blant annet Italvolt sine planer om fabrikk i Nord-Italia.

I T&Es mest konservative scenario øker andelen el-drevne biler til 35 prosent av nybilsalget i 2030 og 12 prosent av buss-salget. Da mener de at batteri-behovet blir 485 GWh – mens den planlagte kapasiteten vil være på mer enn 1100 GWh.

Det er klart at om elbil-salget øker, synker overkapasiteten, men selv i T&Es mest klimavennlige scenario, vil tilbudet være langt høyere enn etterspørselen.

Ferdinand Dudenhöffer, sjefen for det tyske Center Automotive Research (CAR), er uenig, for i stedet for 7 millioner elbiler i 2030, mener han det skal rulle dobbelt så mange bare i Tyskland, slik at risken for at Europa skal oversvømmes av elbil-batterier, er liten.

Spørsmålet er hvor lønnsomme satsingene i så fall blir. Det å produsere battericeller handler om volum; storskala, automatisering og kvalitet, sier Wolfgang Bernhardt. Det er dette som er grunnen til at de store asiatiske produsentene dominerer. I for eksempel Kina, verdens største marked for elbiler, har batteriprodusentene i årevis finjustert de industrielle prosessene.

VW sine planer om fabrikk i Saltzgitter var opprinnelig i samarbeid med Northvolt, men kjøpte dem ut og satser i stedet sammen med det kinesiske selskapet Gotion – et selskap VW eier 26 prosent av.

VW planlegger seks batterifabrikker i Europa, og skal skreddersy dem slik at batteriene passer i alle deres biler; VW, Seat og Skoda. Totalt skal fabrikkene i 2030 ha en produksjonskapasitet på 240 GWh. VW planlegger for en vertikal integrasjon og skal ha kontroll over hele verdikjeden; fra innkjøp og bearbeiding av råvarer til konstruksjon av battericellene og gjenvinning av batteriene.

Ekspertene mener VW blir en av vinnerne sammen med Automotive Cells Company (ACC), et samarbeid mellom kapitalsterke firmaer som Stellantis (16 bilmerker), Daimler og Saft – en fransk batteriekspert. ACC starter produksjonen av batterier fra og med 2023.

Blant de mindre firmaene, er Northvolt sett på som en overlever, blant annet fordi de tidlig ansatte batterieksperter fra Japan og Sør-Korea, og at de har kontrakter for flere titalls milliarder euro.

Northvolts kommunikasjonsdirektør Wigardt ser at det kan bli problemer, og mener alt avhenger av at Europa skaper et eget økosystem av produksjonskjeder og ikke minst sikre råvareleveranser.

Bernhardt er enig, og antyder at Europa kommer til å ha et titall batterifabrikker, de andre går under, blir nisjeprodusenter eller blir ikke annet enn storstilte planer på papiret.

