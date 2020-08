God selvfølelse er ingen selvfølge!

– Som folkehelsepolitikere er vi opptatt av at vi er med å gi ungdommen en best mulig start på voksenlivet, skriver kronikkforfatterne. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I disse dager starter i underkant av 12000 elever opp et nytt skoleår i videregående skole i Agder. Her vil de møte en hverdag med læring, vennskap og utfordringer. Ønsket er at alle skal gå ut av døren etter endt skolegang med gode mestringsopplevelser i bagasjen og troen på at de er gode nok som de er.

