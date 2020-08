– Det å være et hyggelig sted er ikke nok. Vi vet at vi må ha en kommune som stiller opp med regulering og tilrettelegging av infrastruktur, og vi må jobbe målrettet for å skape koblinger mot nasjonale og internasjonale kunnskapsmiljøer, skriver Morten Haakstad i Arendal Næringsforening. Foto: Løken, Bård