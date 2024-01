Det til tross for at Kristiansand rangerer høyt på nesten alle kommunale parameter, også tilbudet til eldre. Før jeg flyttet tilbake til Kristiansand bodde jeg 20 år i Nord-Norge, ti av disse i Tromsø. Jeg kan ikke plukke ut et eneste område hvor de kommunale tjenester var bedre i Tromsø enn i Kristiansand. Det er også fantastisk igjen å oppleve at våren kommer i begynnelsen av mars, ikke i slutten av mai.

Det er heller ikke så vanlig i andre byer at kultur- og kunstinteresse så systematisk blir omtalt som aktiviteter for «fiffen». Resten av landet er for lengst over dette stadiet, og ser på kultur som en nødvendig forutsetning for å skape et godt og attraktivt bomiljø. For å kunne rekruttere høyt kvalifisert arbeidskraft, er et variert kulturtilbud sammen med andre kommunale tjenester, en viktig faktor. Det er heldigvis mange institusjoner i Kristiansand med behov for slik arbeidskraft. Også her har Kristiansand lykkes. Vi bør alle være stolte av å komme fra landets «kuleste by», med gode kommunale tjenester og en velfungerende eldreomsorg. Det trekker til seg mennesker og ny virksomhet.

På 80-tallet ble det stort fokus på «det utvidede kulturbegrepet». Det innebærer at kulturpolitikken også omfatter idretten. Dette var ikke aktiviteter for «fiffen», men for alle dem som i mindre grad hadde interesse for musikk, teater, kulturvern og kunst. Dette ble ofte omtalt som «finkultur», noe som skapte spenninger mellom satsing på idrett og andre deler av kulturlivet.

I en by hvor alt skal regnes om i antall sykehjemsplasser og kvaliteten på eldreomsorgen, er det betimelig å spørre seg hva kommunen har brukt kulturpengene på, og ikke minst hva de har fått tilbake av satsingen.

I en by hvor alt skal regnes om i antall sykehjemsplasser og kvaliteten på eldreomsorgen, er det betimelig å spørre seg hva kommunen har brukt kulturpengene på, og ikke minst hva de har fått tilbake av satsingen.

I 2023 la direktør Harald Furre fram et positivt resultat på ca. 10 millioner for Kilden kulturhus, etter en nødvendig nedbemanning under pandemien. Dette var sikkert til stor irritasjon for byens mange profilerte og høyrøstede kulturmotstandere, som er mer opptatt av hva det koster enn hva kulturen skaper.

Fotballen er også en del av kulturen kommunen har brukt penger på. I resten av verden har fotballen blitt en egenfinansiert storindustri, med betydning for turismen og innbyggernes stolthet for sitt eget hjemsted. Slike ambisjoner hadde trolig også Start og Sparebanken Sør da Sør-Arena sto ferdig i 2007. Da var den totale kostnaden for arenaen nær en halv milliard.

Dette kulturprosjektet har ikke lykkes like bra som Kilden, uten at dette skapte samme støy og motstand, med tåredryppende og harmdirrende fortellinger om svakheter i kommunens eldreomsorg. Dette kan ha noe å gjøre med den generelle kulturinteressen i byen, hvor idrett ble regnet som viktig, mens resten av kulturen var noe som kostet det offentlige penger på bekostning av noe annet. Kulturinteressen generelt har etter den tid gradvis dreid i retning av andre interesseområder. Derfor er det gledelig at det også i Kristiansand var framsynte politikere som hadde kunnskap og mot til å satse både på Kilden teater og kulturhus og kunstsiloen. Disse er nok mer i tråd med dagens kulturelle preferanser. Ambisjonen om å bli en europeisk kulturby på grunnlag av alt byen har fått til på kulturområdet de siste årene, er også en god og spennende ide som kan kaste mye av seg i aktivitet og stolthet for byen.

Spist er spist og arenaen står der!

De kommunale pengene til fotballen er allerede brukt. Etter konkursen høsten 2013 med totalt 107 millioner i gjeld, måtte kommunen slette sin gjeld på 47 millioner for å overta Sør Arena. Realiteten er at kommunen totalt har brukt opp mot 100 millioner på denne delen av kulturen. Og dessverre fått lite igjen.

Realiteten er at kommunen totalt har brukt opp mot 100 millioner på denne delen av kulturen. Og dessverre fått lite igjen.

Fotballen er heller ikke blitt den delen av kulturlivet vi er mest stolt av. I ettertid er det enkelt å se at ambisjonene ikke sto i forhold til virkeligheten. Det er også leit at Sør Arena ble bygget bare for fotballen, og stort sett står ubrukt det meste av tiden. Det er selvsagt ikke behov for et stadion med mer enn 14.000 sitteplasser, gourmet-restaurant og 500 VIP-plasser for «fiffen», til et lag som de siste fire årene har slitt i Obos-ligaen. Dette viser også med all tydelighet at det ikke alltid er bygg som skaper kultur og stolthet.

Dette viser også med all tydelighet at det ikke alltid er bygg som skaper kultur og stolthet.

Det gamle styret i Start er nå sparket. Et nytt interimsstyre har tatt over, men realiteten er fortsatt en plass på rød-lista i Obos-ligaen. Pengekassen er snart tom etter store underskudd de siste årene. Hvis ikke det nye styret får skikk på økonomien er det dramatisk, ikke bare for spillere, ansatte og supportere, men for hele byen som har kjærlighet for Start. Dette kan føre til at klubben igjen må se mot kommunen etter kulturell nødhjelp. I økonomisk trange tider og med kulturmotstandere som alltid vil se et krater av utfordringer i tilbudet for eldre når de hører ordet kultur, glemmer de ofte at kultur også inkluderer fotball.

Hva gjør vi nå?

Jeg ser derfor ikke noe annet råd enn å foreslå at Sør Arena rives, og den verdifulle tomta legges ut for salg til andre formål. Byen trenger et nytt sykehjem og eldreboliger. Kommunen er allerede eier av den flotte og sjø-nære tomta der Sør Arena ligger i dag. Her vil de eldre trives!

På denne måten kan kommunen få tilbake noen av millionene de har brukt på fotballen de siste 20 årene, til glede for eldre i Kristiansand som fortjener en god, trygg og verdig alderdom.

På denne måten kan kommunen få tilbake noen av millionene de har brukt på fotballen de siste 20 årene, til glede for eldre i Kristiansand som fortjener en god, trygg og verdig alderdom.

Hvis det blir et overskudd fra salget av tomtene, kan disse pengene investeres i mer helse og omsorg, eller bidra til satsing på andre deler av kulturlivet som er mer i takt med samfunnsutviklinga, og som gir bedre avkastning og stolthet for byen.