Faller Alexander Lukasjenko?

President Alexander Lukasjenko under feiringen av uavhengighetsdagen i hovedstaden Minsk 3. juli. Foto: NTB Scanpix

9. august er det presidentvalg i Hviterussland, et land som for de fleste vesteuropeere er temmelig ukjent til tross for sin sentrale beliggenhet og sine rundt 10 millioner innbyggere.

