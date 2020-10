Lørdag 10. oktober hadde Dagfinn Ullestad kronikken Finnes det mening for det korte livet uten en tro, som respons på en andakt skrevet av prest Håkon Borgenvik. «Jeg vil takke for en invitasjon til en god samtale, for det er slik jeg opplever denne kronikken,» skriver Borgenvik i sitt svar. Foto: faksimile fra Fædrelandsvennen