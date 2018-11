Vabua og rødlistet naturmangfold

De to store, gamle og rødlistede asketrærne i Vabua på Lund er bolig for mange andre hensynskrevende arter. Den planlagte blokkbebyggelsen langs Østerveien vil redusere soleksponeringen til askene, og kan føre til at sjeldne arter dør ut eller forsvinner herfra.