En eventuell kommunedeling kan føre til endringer i skole- og fritidstilbud. Kristiansand har flere tilskuddsordninger som kommer frivillige lag og foreninger til gode, samt en idrettsenhet med 23 ansatte som har som ansvar å utvikle og drifte idrettsanlegg. Gode fritidstilbud er viktig for barn og unge, og på dette området har vi kommet styrket ut av å være en del av storkommunen.

Husk at mamma og pappa ikke alltid har rett, selv om de liker å tro det.

Tilgang til noen tilbud og tjenester for sårbare barn og unge kan bli redusert eller utgå ved en deling. I storkommunen har vi fem «familiens hus», hvorav ett i Songdalen. Her er det etablert sterke fagmiljøer, og flere tjenester til familier og barn er samlet på ett sted. Familiens hus tilbyr profesjonell hjelp og et helhetlig og tverrfaglig tilbud, slik som; PPT, barnevern, helsestasjon, tilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne og rus- og kriminalitetsforebygging. Direktebuss mellom Søgne og Songdalen gjør det enkelt å besøke familiens hus for de som bor i Søgne. Det er uvisst hvordan denne type tjenester vil bli organisert ved en oppdeling.

Stina Tollefsrud

Jeg er lærling på en videregående skole i Kristiansand for elever med funksjonsvariasjoner. Jeg er veldig takknemlig for læreplassen jeg har fått i fylkeskommunen og også for jobben jeg har fått i habiliteringstjenesten i Kristiansand kommune. Før sammenslåingen var det vanskelig for lærlinger fra Søgne og Songdalen å få kommunal læreplass i Kristiansand, og det var få læreplasser og begrenset utvalg i Søgne kommune. Nye Kristiansand har ca. 170 kommunale læreplasser, og ved å være en del av storkommunen får man tilgang til flere og bredere utvalg av kommunale læreplasser.

Du kan være med på å påvirke hvordan det blir å leve i Søgne og Songdalen fremover, og den muligheten må du ikke la gå fra deg.

I desember 2023 stemte Fylkestinget i Agder mot forslaget til Høyre og Frp om fritt skolevalg. Hva vil dette si for ungdom i Søgne og Songdalen dersom flertallet stemmer ja til reversering? Har Søgne og Songdalen plass til alle lærlinger som ønsker kommunal læreplass? Vil vi få like god tilgang på videregående skoler i Kristiansand, og har den nye skolen på Tangvall plass til alle elever som har hjelpebehov? Som ung mener jeg at man får et bredere tilbud med flere muligheter dersom man er en del av storkommunen.

I Kristiansand kommune er det ca. 9500 ansatte. En del var tidligere ansatt i Søgne og Songdalen, og etter en krevende omorganisering tar de nå del i et større og mer profesjonelt fagmiljø. Dersom vi skal splitte opp kommunene, så vil veldig mange ansatte bli belastet med usikkerhet og ekstraarbeid i flere år. Tiden og kreftene de må benytte til dette arbeidet bør vel heller brukes på å utvikle best mulig tjenester? Jeg mener at vi bør lytte til de ansatte og til fagmiljøene som mener at det beste for innbyggerne vil være å fortsette å utvikle storkommunen.

Ved en oppdeling skal det velges inn nye politikere og det skal ansettes nye administrasjoner og ledelse. Vi vet ikke hvilke politikere og partier som vil lede kommunen, og vi vet iallfall ikke om de lykkes med å ansette dyktige ledere som klarer å bygge en god organisasjon og en økonomisk godt styrt kommune. De som hevder at «alt vil bli bedre», viser hvor lite de egentlig vet og jeg synes at det er skremmende at en del som burde vite bedre kommer med slike utsagn. Det blir som å sparke kantinedamen når man har en kantine som de fleste er fornøyd med og samtidig hevde at maten vil bli mye bedre – selv uten å ha kalt noen inn på intervju eller å ha vedtatt budsjett for den nye kantinen.

Dersom du er en gambler, kan du satse på at Søgne og Songdalen klarer å bygge opp kommuner med bedre økonomi og tjenester enn om vi er en del av storkommunen. Du kan gamble på at vi slår de faglige rådene, noe som gir ganske god odds. Det hadde jo vært gøy å se om vi klarte å bygge Norges beste kommuner, men samtidig så må vi være klar over hva vi satser og hvor usikkert det er at vi lykkes. For at jeg skal være villig til å ta den sjansen, må jeg være trygg på at vi får på plass dyktige politikere og ledere. I motsatt fall er sjansen stor for at det ikke ble helt som man hadde sett for seg.

Jeg mener at Søgne og Songdalen er bra alene, men best som en del av Kristiansand. La oss få lov til å være en del av et sterkt og kompetent fagmiljø i storkommunen, sikre godt tjenestetilbud til unge og sårbare og ikke minst gi våre ungdommer større valgfrihet når det gjelder skole og lærlingplass.

Kjære ungdom; Gjør deg opp din egen mening og lytt til argumenter fra begge sider, men vær klok og oppsøk kunnskapsgrunnlag fremfor å lytte til påstander som ikke kan dokumenteres. Du kan være med på å påvirke hvordan det blir å leve i Søgne og Songdalen fremover, og den muligheten må du ikke la gå fra deg.