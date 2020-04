Bykle stenger ned - selvfølgelig får det konsekvenser

«Det er fryktelig krevende, aldeles forferdelig krevende», uttaler ordfører i Bykle, Jon Rolf Næss, til Fædrelandsvennen. Norske Fjelldestinasjoner krever kompensasjon for tvungen nedstenging, skriver destinasjonene i et felles opprop 29. mars, der de påstår at fjellheimen er hardest rammet.