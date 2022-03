Håndterer vi utfordringene riktig, kan vi bidra både til økt stabilitet i Europa og forutsigbare rammebetingelser for norske bedrifter. Norsk havvind må være ett av svarene for å møte fremtidens energibehov.

Høye G. Høyesen. Foto: Kristin Ellefsen

Russland har vært en svært viktig leverandør av olje og gass for mange europeiske land. Våre nærmeste naboer og allierte vet nå at de ikke kan basere sitt energibehov på Putin-regimets innfall. Allerede nå har vi sett energipriser som rammer både folk og bedrifter på en uakseptabel måte. De høydramatiske ukene vi har bak oss, og den langsiktige usikkerheten som ligger foran oss, må få betydning for mer enn bare forsvars- og sikkerhetspolitikken i Europa.

I Norge har det vært bred oppslutning om at elektrifisering skal skape flere jobber og kutte utslipp. God tilgang til fornybar kraft til konkurransedyktige priser er fortsatt en forutsetning for å lykkes med dette. Skal vi få stabilt lavere priser, må vi øke tilgangen på fornybar energi. Og vi må gjøre det raskt!

Løsningen kan ikke være en makspris på strøm eller å isolere oss gjennom å kutte kraftforbindelsene til Sverige, Danmark og resten av Europa. Begge deler vil føre til redusert tilgang på fornybar energi. Det er det siste vi trenger nå.

Strømpriskrisen treffer bedrifter og forbrukere hardt. NHO har derfor tatt til orde for en strømstøtteordning til små- og mellomstore bedrifter. Selvfølgelig skal bedrifter normalt sett drives for eiers regning og risiko. Men det vi opplever nå er ikke normalt. Og ekstraordinære hendelser krever ekstraordinære tiltak.

Strømpriskrisen er en alvorlig utfordring for veldig mange arbeidsplasser. Utfordringene er blitt kraftig forverret etter Russlands angrepskrig mot Ukraina. Situasjonen rammer bedrifter på Sørlandet allerede. Energikostnadene har blitt uakseptabelt høye for mange, samtidig som flere også opplever at leverandører eller kunder forsvinner over natten eller har uforutsigbare priser på grunn av de økonomiske sanksjonene som er innført.

På sikt vil bedriftene tilpasse seg et strømmarked som utvikler produkter og avtaler som håndterer svingningene vi kan vente i markedet fremover. Strømstøtte til bedriftene er derfor et godt tiltak nå, men bør også være et unntak. Stabilt lave strømpriser må være et resultat av at vi har forutsigbar tilgang på nok fornybar energi.

Det er bred politisk enighet om at Norge skal gjennomføre en storstilt klimaomstilling og samtidig lykkes med mulighetene som dette kan gi for ny jobbskaping innen både eksisterende og nye forretningsområder. I LO og NHOs felles energi -og industripolitiske plattform peker vi på et betydelig behov for økt tilgang på fornybar kraft fram til 2030. Statnetts beregninger viser at Norge kan gå mot et kraftunderskudd allerede fra 2026 om vi ikke foretar oss noe.

Vi må definitivt handle raskt og få fart på energieffektivisering som frigjør kraft til andre formål, vi må produsere mer energi og vi må styrke nettkapasiteten slik at strømmen kommer frem dit det er behov. Store industrisatsinger på Sørlandet knyttet til batterier, hydrogen og ammoniakk er avhengige av dette for å lykkes. Vi må derfor også sikre at konsesjonsprosessene for vindkraft på land kommer i gang igjen og at vi får økt effekt av eksisterende vannkraftverk.

Fra 2030 vil havvind kunne bidra til bedre kraftbalanse i Norge. Offshoreleverandørene på Sørlandet har kompetanse og forutsetninger for å utvikle mye av den nye teknologien som trengs. Men de må ha et hjemmemarked å kunne levere til først, dersom de skal bli verdensledende også innenfor havvind på sikt.

Derfor må tempoet i beslutningsprosessene økes betraktelig. Mange av våre naboland er allerede godt i gang med å posisjonere seg på et område hvor Norge har flere fortrinn.

Regjeringen har nå besluttet at det skal legges en kabel fra havvindparken Sørlige Nordsjø II kun til Norge. Det vil ikke sikre utbygging i industriell skala uten statlige subsidier. NHO mener vi må ha et langt høyere ambisjonsnivå for norsk havvindutbygging enn det regjeringen hittil har signalisert.

Bare ved å bygge ut nye, fornybare strømkilder kan vi sikre et velfungerende strømsystem. Markedet kan sette en pris som sikrer en mest mulig effektiv utnyttelse av kraften vår. Og det er markedet som best kanaliserer investeringer dit behovet er størst. Et markedsbasert system som samvirker med andre land, vil også være det som best ivaretar forsyningssikkerheten og gir de mest klimaeffektive utslippskuttene.

Vi må samtidig finne de nye løsningene som sikrer at vårt system fungerer best mulig sammen med et stadig mer fornybart europeisk kraftsystem. Birkenes-ordfører Gyro Heia og resten av Energikommisjonen skal utrede dette. Men kommisjonen må ikke bli et energipolitisk hvileskjær. For å hjelpe situasjonen i kraftsystemet, både på kort og lang sikt, trengs det at beslutninger tas nå.