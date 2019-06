Bygg to-fils ytre ringvei – dropp Gartnerløkka!

Stortingets flertall sa torsdag ja til utvidelse av bompengeperioden for E39 over Gartnerløkka – mot Rødts stemme. Denne Norges dyreste veistump er et prosjekt som er en elendig miljøløsning med et arealmessig og økonomisk samfunnssløseri som nå må stoppes.