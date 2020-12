Er Gud blitt snillere?

Det er langt igjen fra Namsos til Royal Albert Hall, sang Åge Aleksandersen på 80-tallet. Det er enda lengre fra Erik Byes TV-program med gjestene i fokus til dagens program med kjendiser og programlederen selv i sentrum, skriver forfatteren. Bildet er fra 2016, da Åge Aleksandersen faktisk opptrådte der. Foto: Nina Eirin Rangøy / NTB

Pål Repstad har forsket på religiøse trender, og funnet ut at Gud er blitt snillere. Det har han helt rett i, men det betyr ikke at Gud er blitt «snillere». Repstad nevner bl.a. at «forkynnelse om helvete og fortapelse er praktisk talt borte over hele linja i kristen sammenheng». Han sier videre i intervju med denne avis at der det før ble sagt at vi mennesker var syndige og trengte frelse, er Gud i dag «først og fremst en Gud preget av kjærlighet».

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn