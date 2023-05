Den siste store vekkelsen

Ganske nylig hørte vi om vekkelse på en skole i Asbury i USA, som varte noen dager før skolen måtte ta grep for å kunne fortsette. Samtidig gikk filmen «Jesus Revolution» for fulle hus på kinoer i USA. Da jeg begynte på å skrive på dette, hadde jeg ikke vært på noen av møtene under vekkelsen som nå pågår på Vigeland i Lindesnes.