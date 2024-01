Det tilbakelagte kapittelet 2023 var året da Moxnes stjal ost og solbriller, Høyre vant kommunevalget, Industri- og næringspartiet fikk en boost men endte året med å debattere om partilederen kanskje er en diktator. Like etter at Sosialistisk Venstreparti fikk ny partileder som ba milliardærene ryke og reise, måtte flere statsråder fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet gå av på grunn av aksjespekulasjon og utdeling av verv til sine venner. Erna Solbergs ektemann tjente ikke så mye penger på aksjehandel som man kunne forventet av en Høyre-mann, og Huitfeldt klandret seg selv for å ikke ha gitt sin mann bedre opplæring.

«Annus horribilis» er et latinsk uttrykk som betyr «et fryktelig år». Et uttrykk som ble særlig kjent etter at daværende dronning Elizabeth II av Storbritannia brukte uttrykket for å beskrive året 1992 – et år med skilsmisser, skandaler og brann i kongehuset. Jeg kom bare til å tenke på det. Kanskje en og annen partileder også er glad for at 1. januar startet med en hel ny bunke blanke ark.

2023 var også året da dyrtid og matkø ble vanlige ord, mens Språkrådet kåret årets nyord til å være «KI-generert». Det tar vel noen år før det får status som vanlig ord, men det beskriver ihvertfall det nye konseptet hvor bilder og videoer kan manipuleres ved hjelp av kunstig intelligens for å tegne den virkeligheten man ønsker å selge. I 2023 har krigene i Ukraina og Israel/Palestina gjort verden oppmerksom på omfanget av KI-genererte bilder og videoer, som nå fremstår så ekte at det er vanskelig å skille dem fra de som faktisk er det. Aftenposten har noen interessante artikler om hvordan bilder fra helt andre kriger og anledninger blir manipulert og brukt som bildebevis på det som skjer i nåværende kriger. Man kan ikke lengre ta for gitt at det man ser på bilder faktisk er ekte hendelser, heller ikke nødvendigvis om de er publisert av såkalte seriøse medier. Skremmende.

NRK gjorde seg mer legitimt å kritisere, etter å ha ansatt en blogger som hadde det en milliard ganger morsommere når hun bare ga f, og etter å ha laget en serie med en bamsegutt som viste seg å være straffedømt for utuktig omgang med seks barn. Vanlige folk spleiset på nesten 4 millioner kroner for å få ham hjem til Norge.

Farvel 2023. Året da alt ble dyrt, politikere ikke slapp unna med snusk og fanteri, og da NRK ble grillet av NRK på beste sendetid i NRK.

Samene inntok Oslo og forstyrret folk der de satt og aksjonerte i sin kamp for å slippe vindmøller. Extinction Rebellion brøt seg inn i kirker under gudstjeneste, blokkerte Stortinget, og lignende, angivelig for å bevare mer natur og stoppe oljeboring. Alle klagde på strømprisene, men ingen vil utvinne mer energi. Støre sitter med ansvaret for denne gordiske knuten, så det er like greit å gi ham skylda.

Sportsåret 2023 behøver vi ikke huske lengre enn nødvendig. Håndballkvinnene vant faktisk ikke VM, og Start sparte så mye på strømmen at de mistet muligheten til å spille i Eliteserien. Men i 2024 er det nye muligheter!

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Forventningene til 2024 er sånn passe. Om noen få uker er det Kristiansand kommune part 3. Oppfølgerne pleier ikke å være så gode som noen skal ha det til. Men det er alltid noen som er besatt på at «alt var bedre før» og lever i sin villfarelse om at hvis de bare får den gamle kommunen sin tilbake, så blir alt som før – bare enda bedre! Reverseringsminister Erling Sande fra Senterpartiet slår meg som en sånn type. Kan hende det er en logikk der, for i 1930 fikk Senterpartiet 15,9 prosent oppslutning, så jeg kan jo forstå at de vil tilbake dit. Men at veien dit er å ha et kommunekart som ligner på det i 1930, har jeg ikke noe tro på. Uansett har Regjeringen bestemt at de skal gjennomføre en folkeavstemning på om det finnes noen som har tro på det, og den skal gjennomføres om noen få uker.

Parallelt med at facebook-aksjonister startet sin valgkamp for å gjenreise Søgne og Songdalen som egne kommuner, startet Donald Trump sin valgkamp for å bli nominert som republikanernes presidentkandidat. Jeg vet ikke om det er tilfeldig.

I 2024 er vi lovet økt kjøpekraft. Fagforbundet har satt av en milliard kroner til gjennomføring av streik. Sånn i tilfelle. Renta skal ned, strømprisen skal stabilisere seg og Märtha skal få sin sjaman Durek. 2024 skal få en sjanse.

På nyttårsaften var det kanskje flere enn meg som hørte Kongens tale, hvor han henvendte seg til alle og enhver med et klart budskap: Ta imot hjelp når du trenger det, og vær til hjelp for andre når du kan. Jeg klarte med et nødskrik å kjøre bilen hjem i snøstormen samme kveld, og fant innkjørselen til huset nedsnødd i type 1 meter tung snø og barn i bilen som helst skulle lagt seg. Da dukket det opp en engel av en nabo med snøfreser og fikset opp. Vi fulgte kongens råd begge to.

2024 har startet, og min bunke med blanke ark ligger foran meg. Jeg kan fylle dem ut selv eller jeg kan la andre gjøre det for meg. Det er et valg.